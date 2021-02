Quello shift culturale verso la circolarità

«Ci siamo messi nei panni dell’impresa di fronte alla sfida dell’economia circolare», dice Andrea Urbinati, docente di analisi strategica e progettazione organizzativa presso la scuola di Ingegneria industriale della Liuc, presentando “Economia circolare e management – Un nuovo approccio industriale per la gestione d’impresa”, il penultimo nato della corposa collana di pubblicazioni, “Università Cattaneo libri” che l’ateneo pubblica in partnership con Guerini Next.

«Ci vogliono ovviamente investimenti e competenze», sottolinea Emanuele Pizzurno, ricercatore presso la stessa scuola, un altro dei tre autori del volume. «E ci vuole uno shift culturale», sintetizza Alessandro Creazza, professore di logistica e supply chain alla stessa scuola di ingegneria. L’occasione va oltre la pur sacrosanta presentazione di un libro, nella bella cornice della biblioteca universitaria di Castellanza: è un confronto tra gli autori-docenti, due ospiti autorevoli come Lorenzo Solimene, partner di Kpmg Advisory Spa con la responsabilità della “Sustainable Services” e Massimiliano Tellini, global head circular economy in Banca Intesa Sanpaolo e un centinaio di ascoltatori via Teams, con le conclusioni del rettore Federico Visconti e la sintesi di Raffaella Manzini, direttore della scuola. Non è un manuale, ma non è neanche il classico saggio di ricerca, il volume presentato il 13 gennaio. Piuttosto, è un lavoro in divenire, pensato – come sottolineava Urbinati all’inizio – per accompagnare gli imprenditori in un approccio alla circolarità che non è scienza infusa, non è quasi mai prassi consolidata eppure deve, o dovrebbe, diventare lo standard, e nel volgere di brevissimo tempo.

Gli ingegneri gestionali devono dotarsi di strumenti per misurare l'impatto delle decisioni sugli obiettivi di circolarità identificando soluzioni

Il volume analizza l’economia circolare nelle strategie e nel marketing delle imprese, a cura di Urbinati; nello sviluppo di nuovi prodotti, con la penna di Pizzurno; nei processi produttivi, a cura di Maria Pia Ciano e Tommaso Rossi; e ancora nella logistica e nel supply chain management (Croazza con Fabrizio Dallari a Martina Farioli), nelle dinamiche del cosiddetto “end of waste” e nella scelta dei materiali per la progettazione di prodotti sostenibili (Aurora Magni). Nelle conclusioni – che sono, osserva l’autrice Raffaella Manzini, un ossimoro in materia di circolarità! – si sottolinea come «gli ingegneri gestionali, nel nuovo paradigma dell’economia circolare, non devono essere dotati, o non solo, di buon cuore, di sensibilità ai problemi dell’ambiente, di rispetto per le generazioni future. Devono essere dotati degli strumenti gestionali che, insieme alle conoscenze tecnologiche, consentano loro di misurare l’impatto delle decisioni sugli obiettivi di circolarità, e quindi di identificare le soluzioni tecniche, organizzative e gestionali che meglio realizzano tali obiettivi»: che è poi la sintesi dell’obiettivo formativo della scuola. Nella postfazione il rettore Federico Visconti sottolinea tre concetti-chiave, in materia: la “visione d’insieme”, il collegamento tra l’economia circolare e il raggiungimento di alcuni degli obiettivi dell’Onu (gli Sdgs) e il contributo offerto al fine di illuminare i futuri ingegneri gestionali che un domani saranno i decisori d’impresa”. «Attraverso lavori editoriali come questo – annota Visconti – (e molto altro ancora…basti pensare al contributo della nuova didattica negli scenari del post-Covid; della ricerca rigorosa, che è alla base della diffusione della conoscenza; della Business School che sta a fianco di imprese e istituzioni) il circuito virtuoso del progetto educativo batte un altro colpo: gli ingranaggi si consolidano, il motore si potenzia, un pezzo di strada è alle spalle e un altro all’orizzonte».