Piero Bassetti: «La vera crisi? È della classe dirigente»

«L'’innovazione è la realizzazione dell’improbabile», dice Piero Bassetti, 92enne di ferro, genitore di grandi progetti nazionali alla confluenza tra il privato e il pubblico, visionario e prolifico saggista: «L’improbabile non è normabile perché non è normale. Quindi l’innovazione non la regoli con la Gazzetta Ufficiale», aggiunge. «E però se vogliamo governare l’innovazione, in un tempo di cambiamento d’epoca come quello che viviamo, chi è al governo deve sapere che ha di fronte a sé uno specchio che gli impedisce di farlo: può solo subirla. Ma per rompere questo specchio occorre prima di tutto evitare di ferirsi e poi scoprire cosa c’è oltre lo specchio. Se oltre lo specchio c’è la mafia è un dramma, se c’è la Merkel è un bene. Per esempio di fronte al Recovery Fund, che dovrebbe costituire in sé e promuovere una gigantesca innovazione, è chiaro che c’è la Merkel, ma stiamo vedendo che tutto il nostro apparato pubblico va in tilt, tra una bozza e l’altra». In questo scenario, Bassetti inserisce una forte provocazione intellettuale, un saggio che è quasi un pamphlet: “Oltre lo specchio di Alice”, s’intitola (Guerini e Associati, € 16,50, 130 pagine). Di cui parla non tanto con l’orgoglio dell’autore ma più che altro con l’affetto e la sollecitudine di un padre. Non che si atteggi a padre della patria, ma un po’ lo è. E analizza senza perifrasi il problema all’origine di tutti i nostri guai, la crisi della classe dirigente: «È un problema complesso», riflette, «sorto per tanti motivi. Il primo l’aveva scoperto Pietro Nenni, quando affermò che nella stanza dei bottoni, premendoli non succedeva niente. E allora o si prova a mettere a posto i fili, sotto i bottoni, e allora sì ridà senso a quel che fai; oppure ci si dedica a fare dell’altro, ci si disinteressa della vera funzione del potere, e ci si limita ad approfittarne. E siamo a Tangentopoli. Peraltro, e per dirla in sintesi: quando lo Stato è rotto, sempre meno si ambisce a guidarlo; quindi chi lo fa o persegue altri scopi o peggio ancora vuol solo smontare e portar via pezzi dell’auto». Nella sua lunga gestione delle Camere di commercio italiane – prima quella di Milano, poi l’Unioncamere nazionale – Bassetti ha molto innovato: «Lavorando nel sistema camerale mi occupavo di una delle ragioni della crisi dello Stato: cioè la nostra società è dominata dalle sue funzioni più che dai diritti; conta ciò che è funzionale, l’energia, la velocità; mentre Stato è participio passato del verbo stare. Voglio dire: fa più urbanistica il Frecciarossa tra Milano e Bologna, ormai conurbate, che non i maxi-piani regolatori dei Comuni che dovrebbero regolare l’urbanistica, ma se il Frecciarossa sposta una fermata intermedia incide più dei piani».

Dunque la burocrazia è insalvabile? «L’apparato di cui dovrebbe occuparsi una classe dirigente è sempre più scassato, e apparati scassati si prestano ad essere usati in modo diverso da quello istituzionale al quale sarebbero dedicati: ecco la macroragione della crisi». E l’altra ragione è quella storica: «Tutti i guai – ricorda Bassetti – sono iniziati dal fatto che nel 1860 i piemontesi, fatta l’unificazione, hanno fallito la costruzione, e questo errore lentamente è emerso. Non si è riusciti a “fare gli italiani” dopo aver “fatto l’Italia” ed oggi tra Nord e Sud c’è un gap reddituale peggiore di quello del 1861!».

Un drammatico problema di classe dirigente capace – e determinata! – a gestire l’innovazione rompendo lo specchio di Alice. Dirigenti illuminati cercansi. Ma li troveremo? «Non si può dire che l’industria italiana del Nord non abbia saputo trovato una sua classe dirigente. Non si può dire che due macchine turpemente efficienti come la mafia e la camorra non abbiamo trovato una classe dirigente: funzionano. È chiaro che dobbiamo ottenere un’efficienza onesta».

Dunque è in atto una crisi dello Stato inteso come macchina regolatrice: «Lo dico da quando ho iniziato a far politica. E questo è il motivo per cui lasciai Parlamento per andare in Camera di commercio. Ora dobbiamo rompere lo specchio. Per ora, ce l’ha rotto il Covid-19, riducendo il mondo all’impotenza. Sette miliardi di persone bloccate da una minaccia : “Fermi o vi accoppo!”».

La Fondazione Bassetti è investita in pieno da quel che Pietro scrive nel suo libro: «L’ho fondata 30 anni all’insegna della responsabilità dell’innovazione. Realizzare l’improbabile vuol dire realizzare qualcosa che non conosco cosa sia. È difficile governare una simile dinamica, ma va governata. E quindi la responsabilità dell’innovazione è un problema morale di chi innova, che deve rendersi conto di ciò che non sa. Quando gli americani sganciarono le atomiche non sapevano che oltre alle vittime dirette avrebbero irradiato altri due milioni di persone».

Ma per governare l’innovazione senza reprimerla bisogna avere la determinazione e le competenze per andare di là dello specchio e farlo. „Andare sulla luna è diverso che andare a passeggio sul lungomare di Napoli…- dice Bassetti - Lewiss Carroll aveva intuito, scrivendo “Alice”, che presto o tardi le sfide sarebbero venute da chi va al di là dello specchio. È quel che cerco di spiegare nel mio libretto: che può essere importante per l’economia, perché riguarda tutta la sostanza del problema economico, cioè anche il come si può mantenere il controllo dell’innovazione».