La Procura di Napoli indaga sulla principale università telematica europea

Stavamo col pensiero: possibile che un successo imprenditoriale italiano venga lasciato in pace? Ma no che non era possibile. E infatti anche l’Università telematica Pegaso è finita sotto inchiesta giudiziaria. Manco a dirlo, per un’ipotesi di corruzione.

Chiaro, no? Un fenomeno imprenditoriale internazionale, ma nato e basato a Napoli, gettonato da un fondo globale importante come Cvc che ne ha acquisito una quota del 50% un anno fa, un’università telematica forte di 100 mila iscritti, 600 enti convenzionati, tra cui l’Arma dei Carabinieri, 90 sedi d’esame, centinaia di dipendenti e docenti, be’: era ora che pagasse pegno al minotauro togato, alla giustizia della Procure, che infanga e affida unicamente al tempo (molto tepo) galantuomo la rettifica del malfatto.

Stavolta, per la precisione, una forte rettifica l’ha fatta subito il tribunale del Riesame di Napoli che ha ritenuto "illegittimi" tutti i sequestri eseguiti dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Napoli nell'ambito dell'inchiesta in corso sui vertici Pegaso: in primis il fondatore e presidente Danilo Iervolino, e un gruppo di suo collaboratori.

Chiariamo, in premessa, l’assoluto, sperticato conflitto d’interessi di chi scrive, che ha un insegnamento presso una delle università telematiche del gruppo, la Mercatorum, controllata da Pegaso in tandem con l’Unioncamere e considera Iervolino un amico, dal quale non si aspetterebbe mai un’azione disonesta. Ricordiamo anche che se c’è un’attività valorizzata dalla pandemia è stata proprio la formazione a distanza, che ha plasticamente dimostrato la sua crucialità non solo attuale – per continuare a fare cultura anche in un’epoca, speriamo al ternine, di movimenti limitati ma per il valore “egualitario” che riveste, dando anche a chi è nato in un paese sperduto la possibilità di formarsi senza sobbarcarsi al trasferimento. E annotiamo anche come l’imprenditore inquisito, di prammatica, abbia opportunamente dichiarato di aver “fiducia nella giustizia” e di essere certo “che quanto prima potrò dimostrare la totale estraneità mia e della Università telematica Pegaso alle vicende descritte”.

Già, quali vicende? La trasformazione della Pegaso da fondazione in srl e poi l’inserimento di un comma ad hoc nell’ultima legge di bilancio. Su questi due punti la Procura di Napoli è uscita allo scoperto – guidata, nel caso, dal pm Henry John Woodcock, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio. Si vedrà. Intanto, si conferma la regola: chi ha successo le busca. Poi se ha spalle larghe e tira avanti, be’… le cose cambieranno!

I sospetti dell’inquirente si focalizzano sulla trasformazione della Pegaso da fondazione qual era in Spa. La legge di bilancio 2020 effettivamente si occupa del tema delle università non statali, comprese quelle telematiche, nate grazie a una legge firmata dall’allora ministro all’istruzione Letizia Moratti nel 2007. Per il cambio di natura giuridica, che comporta ovviamente una serie intricatissima di adempimenti e di conseguente fiscali e tributarie, si è reso necessario un “via libera” del Consiglio di Stato. Ecco qua: è mai possibile che un atto istituzionale di questo livello venga compiuto in modo limpido e senza occulti commerci? Ci sarà del marcio in Danimarca! Indaghiamo per corruzione!

Per la cronaca: dicono gli indagati – e il calendario non è un’opinione – che il famoso comma non ha avuto alcun impatto sulle vicende aziendali Pegaso, perché l’università, all’epoca della sua approvazione era già da tempo una srl, con tutti i timbri dell’Agenzia delle Entrate.

Fatto sta che proprio ieri – mentre le cronache non solo locali davano conto degli avvisi di garanzia agli indagati – la dodicesima sezione del Tribunale accoglieva le istanze degli avvocati difensori definendo tutti illegittimi i sequestri effettuati presso la Pegaso da una brigata di oltre cento finanzieri, per la mancanza di “fumus”. E si sa che se non c’è fumus non c’è arrosto. Per cui tutto il materiale sequestrato deve ora essere restituito agli interessati.