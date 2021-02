L'importanza di osare, ora!

«È il momento di osare», dice Nino Lo Bianco, tra i padri della consulenza strategica italiana. Lo dice in un libro, con quel titolo – tradotto anche in inglese: “Here to dare”, tanto per chiarire che i linguaggi contano – per raccontare «ai colleghi più giovani, ma anche a chiunque altro e ai miei nipoti» perché con il digitale stiamo passando dalla preistoria alla storia «o anche alla iperstoria», e dunque bisogna affrontare questo salto quantico per quello che è, comprendendono la forza, la spinta alla discontinuità, senza spaventarsi o sottovalutare ma, appunto, osando. Da qui il sottotitolo: “Riusciranno le aziende a sfruttare il potere del digitale?”.

Questo invito-ultimativo ad osare, detto dal presidente di una società di consulenza, la Bip – fondata da Lo Bianco 18 anni fa – che nel pieno della pandemia, nel luglio scorso, è stata in grado di acquisire la Chaucer, un colosso britannico del settore forte di 3300 consulenti… acquista un senso particolare. Non era mai successo che una società di consulenza latina ne acquisisse una inglese. Osando, appunto. Perché tra le altre cose, lo stratega siciliano ha sempre voluto rappresentare una smentita vivente al luogo comune secondo il quale i consulenti non fanno le cose che predicano ai clienti.

«La cosa migliore è praticare quel che si raccomanda. Noi consulenti siamo dei problem solver, ci occupiamo dei problemi che la realtà propone, siamo abituati al cambiamento. Una delle cose che stiamo facendo è adeguarci allo smart working. Prima del Covid stavamo già preparando una nuova sede, ma in questo periodo abbiamo deciso di invertire le proporzioni tra le stanze singole e le sale di lavoro comuni. Dai nostri sondaggi sul futuro del lavoro emerge chiaramente che ci sarà una percentuale rilevante del lavoro che verrà fatto da remoto. Quindi pensiamo sia importante muoversi in questa direzione».

E dunque, bisogna osare. Bene ma chi lo fa, vince? «Dipende moltissimo dai singoli e dalla loro determinazione e capacità: le doti di imprenditori e manager contano più dei settori in cui si opera». E qual è stato il segreto di Bip, dalla sua nascita ad oggi, in diciotto anni di cambiamenti? «Fatica, curiosità per futuro, capacità di innovare e offrire un ambiente di lavoro capace di far fiorire il potenziale e le intelligenze e non sia considerato solo…un ambiente di lavoro».