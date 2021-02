«Facciamo entrare i tesorieri nelle stanze dei bottoni»

La crisi pandemica mondiale, l’emergenza sanitaria, il crollo dei consumi, la volatilità dei cambi, l’incertezza globale: cosa hanno in comune questi eventi odierni con la realtà imprenditoriale, e cosa comportano nell’assetto finanziario delle aziende? Calo del fatturato, bassa inflazione e crisi delle vendite, difficoltà nel ridurre il capitale circolante, minore solvibilità finanziaria. Questi elementi riducono la generazione di cassa, peggiorano la rotazione dei crediti, allungano il ciclo di trasformazione in “cash” del fatturato, della produzione, dei servizi sviluppati.

Nella difficoltà di autofinanziarsi, le imprese si rivolgono a finanziatori esterni, alle banche; ma i problemi del business portano inevitabilmente un peggioramento della Posizione Finanziaria Netta. Si rivede in negativo il rating dell’azienda. Nei casi estremi si revocano gli affidamenti. L’azienda in difficoltà non viene aiutata perché i parametri non sono in linea con le politiche di concessione del credito. Si aggiungono anche gli interventi esogeni dell’Eba, l’Autorità bancaria europea, in base ai quali le banche devono segnalare in Centrale Rischi gli eventuali ritardi di oltre 90 giorni nelle scadenze dei piani di rimborso dei prestiti. Le soglie di tolleranza sono minime (1% esposizione complessiva o 500 euro). In un simile scenario l’imprenditore deve più che mai affidarsi al Tesoriere, a colui che può assicurare il rispetto degli adempimenti e il governo del flusso di cassa. Per lui “Turnover is vanity, Profit is sanity, cash is king”.

Per il tesoriere la prevenzione è il lavoro quotidiano perché utilizza tutti gli strumenti di ottimizzazione della liquidità

Per il Tesoriere la prevenzione è il lavoro quotidiano! Conosce e sa usare tutti gli strumenti di ottimizzazione della liquidità, compresi quelli di Supply Chain Finance, per assicurare la continuità della filiera, oltre agli strumenti di copertura dei rischi di cambio e dei rischi di tasso. Utilizza i “cash forecast”, elaborando un consuntivo di tesoreria, che aggiorna in via continuativa con un preventivo di breve termine e un previsionale di medio / lungo termine , in modo da avere sempre una base dati aggiornata per elaborare scenari di tipo “what if”, essenziali in un periodo in cui le aziende sono costrette a rivedere il proprio modello di business. Il Tesoriere è consapevole dell’importanza della Centrale Rischi nella determinazione del merito creditizio, il controllo deve essere sistematico e rigoroso. Per misurare se il business è ben gestito rispetto al mercato, il Tesoriere può adottare analisi di benchmark.

È giunto il momento di valorizzare il ruolo di business partner che il Tesoriere sta svolgendo in azienda, indispensabile per interpretare ed adeguare i contesti lavorativi ad una materia sempre in forte evoluzione. All’interno del nuovo Codice della Crisi di Impresa troviamo il calcolo dell’indice Dscr, Debt Service Coverage Ratio, che consente di dare un valore al rischio dell’insolvenza; questo indice verrà elaborato dal Tesoriere, il quale dovrà anche impostare un modello di controllo di gestione finanziaria che oltre a consuntivare dovrà produrre analisi predittive attraverso la redazione di preventivi di tesoreria e cash flow previsionali.

I tempi sono maturi per aumentare l’ascolto e il coinvolgimento del Tesoriere che inizierà a sedersi ai tavoli delle direzioni acquisti e commerciale, per ricevere informazioni sulla strategia, i piani industriali e lavorare al budget finanziario. E sarà in grado di elaborare un Cash to Cash Cycle più rispondente al business aziendale adottando i migliori strumenti di controllo del Working Capital.



* Treasury manager Siae Microelettronica