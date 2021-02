Sulla Cnn il caso delle scorte dei bianchi agli asiatici

Lo stomaco di Jacob Azevedo si è rivoltato mentre guardava un video inquietante di un uomo americano tailandese di 84 anni che è stato fatalmente spinto a terra su un marciapiede a San Francisco. Era il secondo video di un attacco non provocato contro un anziano asiatico americano che Azevedo, un residente di Oakland, aveva visto sui social media fuori dalla Bay Area in un'ora.

Da quando il mondo ha appreso della nuova epidemia di coronavirus a Wuhan, in Cina, le molestie e la violenza nei confronti della comunità asiatica americana e delle isole del Pacifico sono aumentate rapidamente in tutti gli Stati Uniti. Più di 2.808 resoconti di prima mano di odio anti-asiatico da 47 stati e il distretto di Columbia sono stati segnalati tra il 19 marzo e il 31 dicembre 2020, con il 7,3% di quegli incidenti che coinvolgono gli asiatici americani di età superiore ai 60 anni, secondo un rapporto di Stop AAPI Hate, una coalizione che documenta l'odio anti-asiatico e la discriminazione in mezzo alla pandemia Covid-19.

Una recente impennata di attacchi contro gli asiatici americani più anziani nella Bay Area ha aumentato le preoccupazioni tra gli attivisti e i leader della comunità.

Esausto dalla violenza, Azevedo si è offerto sui social media di camminare con chiunque nel quartiere Chinatown di Oakland per aiutarli a sentirsi al sicuro.

"Non avevo intenzione di essere una sorta di vigilante", ha detto Azevedo, 26 anni, alla Cnn. Azevedo, che è di origine ispanica, crede che questo sia un momento per tutti i gruppi di minoranza per essere solidali con la comunità asiatica americana. Ha detto che persone di tutte le razze ed età lo hanno raggiunto condividendo lo stesso desiderio di aiutare a sostenere la comunità.

"Questo è importante perché questa comunità ha bisogno di guarire", ha detto Azevedo. "C'è un sacco di tensioni razziali in corso a causa della retorica del presidente precedente, ma in generale le nostre comunità hanno bisogno di guarire. Questo è un problema che va avanti da un po'".La co-fondatrice di Stop APPI Hate, Cynthia Choi, ha detto alla CNN che il crimine e la violenza non sono una novità per la comunità asiatica.

"Questo è un problema e una questione che non riceve molta attenzione, specialmente nelle comunità a basso reddito", ha detto Choi. "E naturalmente la pandemia, penso che abbia esacerbato le condizioni ed esposto le disparità razziali".

Choi ha detto che in tempi di crisi, quando le persone vulnerabili vengono prese di mira, è commovente vedere i membri della comunità uscire allo scoperto e agire."A Oakland, stanno pianificando questa azione ed è davvero meno sul controllo e più sul sostegno alla comunità e sul farsi vedere", ha detto. "E' mostrare ai nostri anziani che hanno paura, paura di lasciare la loro casa, che noi siamo qui, vogliamo sostenerti, ti stiamo tenendo in questo momento".Azevedo spera che l'organizzazione possa lavorare con le forze dell'ordine in futuro per proteggere la comunità."Tutti noi dobbiamo unirci se speriamo di rendere questa una comunità più sicura per gli anni a venire", ha detto Azevedo.

Il gruppo ha pianificato un lancio morbido del progetto sabato con alcuni gruppi di volontari per le strade. Sperano di continuare a costruire la consapevolezza del problema nella comunità.