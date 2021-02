L’economia britannica mai così giù da 300 anni

I nuovi dati usciti venerdì scorso a Londra hanno mostrato che l'anno scorso il Regno Unito ha stabilito un terribile record: l'economia del paese si è ridotta più di quanto non sia mai successo in oltre 300 anni.

I dati sulla crescita economica non sono perfetti: è una misura in ritardo, quindi arriva troppo tardi per fare molta differenza nelle previsioni degli investitori. Ma è utile per mettere a nudo gli effetti della pandemia in tutto il mondo, dalla contrazione del 4% dell'economia statunitense l'anno scorso al 7% della zona euro - e ora al 10% del Regno Unito. Eppure, la Banca d'Inghilterra non si sta crogiolando nell'autocommiserazione: il suo capo economista ritiene che il Regno Unito potrebbe sorprendere la maggior parte dei previsori e annunciare una crescita annuale del 10% o più a quest'ora del prossimo anno.

Sul lato positivo, l'economia britannica è cresciuta inaspettatamente dell'1% lo scorso trimestre rispetto a quello precedente. Questo è dovuto principalmente all'abbondanza di spesa del governo, così come alla spinta dell'industria dell'ospitalità guadagnata dalle restrizioni rilassate intorno al Natale. Ma questo non è stato sufficiente a salvare l'anno nel suo complesso, e le speranze non sono alte nemmeno per questo trimestre: tra una crisi sanitaria ancora dilagante, un potenziale crollo delle esportazioni post-Brexit, e nuove tensioni sul settore dei servizi finanziari del paese, la maggior parte degli economisti pensa che l'economia britannica si ridurrà ancora.

Il Regno Unito ha un paio di cose a suo favore: il paese è in anticipo sulla curva nella sua introduzione del vaccino, e un grande aumento del tasso di risparmio delle famiglie suggerisce che c'è denaro che aspetta solo di essere speso. Entrambi i fattori potrebbero preparare la Gran Bretagna per una ripresa robusta, e potrebbe essere il suo malconcio settore dei servizi - che rappresenta l'80% dell'economia del paese - a trarne i maggiori benefici. Questo beneficio dovrebbe mostrarsi sulle linee di fondo di alcune aziende, e potrebbero vedere le loro azioni a lungo ignorate tornare improvvisamente di moda.