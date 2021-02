È’ online su aifit.it la guida sui fondi di private debt

Sul sito aifi.it è possibile scaricare la nuova Guida al private debt per il mercato redatta dalla Commissione private debt AIFI. La struttura realizzata con una serie di domande e risposte, delinea un percorso in cui il lettore può conoscere meglio il mercato, gli operatori e le caratteriste degli strumenti di finanziamento. Il testo vuole mettere in luce quando e perché rivolgersi a un fondo di private debt e le differenti tipologie di operatori che investono nel sistema imprenditoriale italiano. Per scaricare direttamente la guida, clicca qui