Buffett taglia Apple e va su Verizon, Marsh & McLennan e Chevron

Sembra che il grande finanziere Warren Buffett sia tornato ai suoi vecchi trucchi: un documento rilasciato dal suo gruppo Berkshire Hathaway pochi giorni fa ha rivelato che il guru ha venduto alcune delle sue azioni Apple e ha tranquillamente comprato a Wall Street altre tre società.

Gli investitori di solito non scoprono ciò che la società di investimento gestita da Buffett ha comprato e venduto fino ai suoi aggiornamenti trimestrali, quindi questo deposito una tantum delle operazioni svolte potrebbe aver preso gli investitori di sorpresa soprattutto perché dimostra che Buffett ha venduto parte della sua partecipazione in Apple e tenendo "solo" 120 miliardi di dollari di azioni del gigante tecnologico. Ma Berkshire non si è limitata a questo: ha recentemente venduto anche le partecipazioni in JPMorgan Chase e Wells Fargo. E siccome questo ha liberato un po' di spiccioli, il conglomerato ha comprato il gigante delle telecomunicazioni Verizon, il broker assicurativo Marsh & McLennan, e il grande petroliere Chevron.

Berkshire Hathaway è un faro globale per gli investitori: dove il team di Buffett va coraggiosamente, gli altri investitori lo seguono. Quindi potrebbe essere una piccola sorpresa che le azioni di Verizon, Marsh & McLennan e Chevron siano inizialmente salite mercoledì, mentre Apple, JPMorgan e Wells Fargo sono scese. Gli investitori avrebbero potuto prevederlo, però: i dati di TipRanks mostrano che il sentimento degli investitori era recentemente diventato "molto negativo" sui tre titoli che Berkshire ha venduto.

C'è una lezione anche nell'ultimo aggiornamento di Berkshire: l'importanza di riequilibrare il proprio portafoglio. Le banche hanno fatto bene negli ultimi mesi, e Apple - che è il singolo più grande investimento della società di investimento - ha persino visto il suo valore triplicare dall'ultima volta che Berkshire ha venduto parte della sua partecipazione nel 2019 (tweet this). Vendendo quei titoli, quindi, l'azienda di Buffett ha bloccato alcuni profitti e si è assicurata che nessun singolo settore o società faccia oscillare troppo il suo portafoglio.