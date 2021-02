Ci piace: la Chiesi una «bcorp» che pratica come predica / Non ci piace: ora i Benetton toppano anche su Autogrill

Ci piace: la Chiesi una «bcorp» che pratica come predica

Estremamente avanzato dal punto di vista della sostenibilità sociale il nuovo contratto integrativo firmato a gennaio con i sindacati

Predicare bene è facile, ma comportarsi coerentemente assai meno. Lo sta facendo, però – ed è giusto darle atto – Chiesi Farmaceutici che a metà gennaio ha firmato con i sindacati confederali (unanimi) un nuovo contratto integrativo aziendale molto avanzato e attento alla sostenibilità sociale: «Abbiamo intrapreso un percorso – ha spiegato Ugo Di Francesco, Ceo del Gruppo (nella foto) - che ci ha spostato dalla mera contrattazione economica al voler fare la differenza a livello qualitativo nella vita dei nostri dipendenti».

Il nuovo contratto, che si applicherà a tutti gli oltre 2000 dipendenti del gruppo, offre loro un miglioramento generale del tenore di vita familiare come segnale concreto di vicinanza alla comunità e di rispetto per le tematiche ambientali, ed in coerenza con la scelta strategica dell’azienda di essere certificata B Corp. Tra le innovazioni salienti: migliora il congedo parentale per le lavoratrici madri e ai lavoratori padri sarà garantito il 60% della retribuzione (e non il 30% come da legislazione vigente) con completa maturazione dei ratei diretti ed indiretti. Al padre saranno concesse cinque giornate in più di permesso per la nascita del figlio e giornate di permesso retribuito per la malattia dei figli fino a 3 anni. Il part time ai genitori con figli di età inferiore ai 6 anni. E poi sono introdotte la cessione di ferie solidali con una banca/ore, aiuti economici particolari per lavoratori con patologie oncologiche o degenerative, rimborsi per asili nido e sciole materne, misure di prevenzione contrro le violenze di genere e molti altri istituti innovativi. Niente da dire: complimenti.