Ogni secondo nel mondo vengono spedite 2.984.996 email (almeno stando ai rilievi di internetlivestats.com nel momento in cui andiamo in stampa). Il 67%, email più, email meno, è spam e finisce nel cestino senza passare dal via. Eppure è proprio nelle maglie della rete che si impigliano i clienti. Se così non fosse, non si spiegherebbe quel Roi stratosferico del 4.200% (e non è un refuso) dell’email marketing. In soldoni, per ogni euro speso, ne ritornano 42.



I segreti del mestiere

Ma quali sono i vantaggi di questo strumento di marketing e quali sono i “trucchi” per ottimizzare la sua resa e renderlo più efficace? «Prima di tutto, l’email marketing è misurabile grazie alla possibilità di analizzare tassi di aperture, clic, download, condivisioni della newsletter. È efficace: non sparisce come i post nei feed dei social e resta nella casella di posta elettronica finché non viene aperta. È duttile e personalizzabile perché consente la segmentazione e l’invio solo al target di interesse. Ed è, soprattutto economico se teniamo conto dell’ottimo rapporto costi/benefici», spiega Davide Castioni, Sales & operations director di MailUp, la società tecnologica italiana leader di settore, con oltre 10mila clienti e 800 rivenditori in più di 50 Paesi. «e vogliamo analizzare, uno ad uno, gli ingredienti del successo di una campagna di email marketing, al primo posto c’è la qualità dei database. Bisogna infatti inviare ad indirizzi di persone che hanno dato il permesso ad essere contattate: è il permission-based email marketing, ovvero la forma giusta di usare la posta elettronica per inviare comunicazioni commerciali e informative a lead che hanno richiesto di essere inseriti nel database di qualcuno. La lista di contatti, o mailing list deve essere di proprietà perché solo così si ha la garanzia di usare database performanti in quanto gli utenti hanno espresso il desiderio di ricevere proprio le email e le newsletter di una determinata azienda.

Creare una lista di contatti richiede tempo, ma acquistarla da terzi vanifica tutti gli sforzi e peggiora la reputazione del brand

Assolutamente da evitare anche l’invio di email di forma massiva a persone che non hanno mai richiesto di ricevere le mail di euna data azienda: è quello che chiamiamo comunemente spam; un’attività di questo tipo, oltre a essere inefficace, rischia di distruggere la reputazione di un’azienda o di un marketer. Certo, creare una lista di contatti naturali non è facile e richiede tempo, nonostante questo è meglio aver pazienza, e accontentarsi di un database con un numero di iscritti in crescita, che comprare liste da altre aziende. Il numero di iscritti alla mailing list non è infatti direttamente proporzionale al numero di conversioni.



Come far crescere la platea

Come velocizzare quindi l’acquisizione di sottoscrittori, mantenendo sempre alta la qualità dei lead? Innanzitutto facendo networking: quando si conoscono nuove persone a eventi, fiere del proprio settore, corsi o seminari, si hanno tra le mani possibili nuovi iscritti per la propria mailing list. È importante contattare queste persone nei giorni successivi e invitarle ad iscriversi alla propria newsletter; aggiungere il link per iscriversi alla propria mailing list nella firma delle proprie email e in quelle dei propri dipendenti.

Ma vanno sfruttati anche i punti vendita fisici perché le persone che entrano in un negozio e acquistano i prodotti sono degli ottimi contatti a cui inviare periodicamente delle offerte e informazioni sull’azienda.



Attenzione allo spam

Poi c’è il tema della deliverability: ovvero come far arrivare le mail a destinazione. «I filtri anti spam diventano ogni giorno più sofisticati e a volte basta un piccolo dettaglio per finire intrappolati nelle loro reti», osserva Alberto Miscia, Deliverability & compliance lead di MailUp. «Allo stato attuale delle cose chi invia email non può più permettersi di pensare che ci sia un parametro solo (es l’oggetto del messaggio) che possa influenzare esclusivamente il recapito e sul quale focalizzare gli sforzi. In realtà il recapito (e di conseguenza il tasso di aperture) è determinato da un insieme di molteplici fattori (partendo dall’acquisizione, dalla rilevanza del contenuto per arrivare alle modalità di invio e alla corretta e immediata gestione dei mancati recapiti) che devono essere tutti adeguatamente gestiti dal brand che invia le comunicazioni per avere performance adeguate. È sufficiente sottovalutare anche uno solo di questi fattori per compromettere la propria reputazione e richiedere mesi di attività per recuperarla».

Una volta giunta a destinazione, però, non è detto che la email venga aperta. «Meglio inviare le mail nei giorni e negli orari giusti», spiega Matteo Viola, Crm & loyalty manager di MailUp: «alcuni studi, come quelli di Kissmetric, ci dicono che i giorni migliori per inviare email sono martedì, mercoledì e giovedì. La frequenza di invio, invece, dipende molto dal pubblico di riferimento, dal settore di appartenenza e da ciò che viene inviato. In linea di massima non andrebbero inviate email più di una volta a settimana. E se analizzando le statistiche di invio delle campagne email i risultati di apertura o di conversione non sono quelli sperati, bisogna cambiare strategia».



Risvegliare i pigri

A proposito di strategie: ce n’è una anche per il re-engagement, ovvero le campagne di riattivazione dei contatti inattivi che mirano a “risvegliare” persone che ad un certo punto hanno smesso di seguirci o interessarsi al nostro marchio. Tutto (o quasi) dipende dall’età: non quella del destinatario, ma del contatto. Insomma, è fondamentale accorgersi subito se un nostro contatto ha smesso di seguirci e correre ai ripari senza far passare troppo tempo. Tutto (o quasi) dipende dall’età: «Il segmento di contatti di età inferiore ai tre mesi ottiene il tasso di riattivazione più alto, pari al 10,26%», conferma Giorgia Meroni, Sales manager di MaulUp. «Tutti i segmenti di età maggiore ottengono risultati nettamente più bassi e sempre inferiori alla soglia del 5%. Ma conta anche il testo dell’oggetto: le migliori performance corrispondono a messaggi mirati, specifici, personalizzati e a volte accattivanti, che riescono a risvegliare porzioni non irrilevanti di database inattivo. Al contrario, tra i messaggi che ottengono i risultati peggiori rientrano quelli che hanno puntato su una comunicazione molto generica e ordinaria. Queste campagne di norma ottengono tassi di riattivazione sotto l’1%».

Chi punta su una comunicazione generica e ordinaria di norma ottiene tassi di riattivazione molto bassi, inferiori all’1%

Parlare di riattivazione è particolarmente strategico perché gli utenti inattivi sono il risultato di tempo e denaro profuso dai brand per catturare l’attenzione delle persone: costa di più attirare nuovi clienti rispetto a quelli acquisiti, quindi risvegliare il bacino di contatti inattivi genera un evidente vantaggio economico per le aziende. Prevenire, però, è meglio che curare: «L’invio di comunicazioni errate o poco rilevanti, o l’assenza totale di comunicazioni, può trasformare in poche settimane un contatto fresco e ricettivo in un utente inattivo e disinteressato: una maggiore frequenza di invio è quindi utile a contrastare il calo di interesse fisiologico dell’audience. L’importanza della frequenza di invio determina il coinvolgimento o meno di un contatto: maggiore è la distanza tra un messaggio e l’altro, maggiore risulta essere la porzione di destinatari disingaggiata. Non solo: un’alta frequenza di invio favorisce la stabilità del livello di engagement e incentiva la disiscrizione degli utenti poco interessati al brand e alle sue comunicazioni, determinando su base spontanea la pulizia del database».