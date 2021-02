Il sensale è digitale

Sarà che la familiarità è il nemico della passione (e le ricerche che lo dimostrano sono numerosissime), sarà che siamo sempre in cerca di conferme, sarà anche che la nostra vita sociale è sempre più mediata dai social, fatto sta che ormai una relazione su tre nasce grazie a una app di dating. E, stando a quel che afferma uno studio di Harvard e University of Chicago, i matrimoni nati online sono più stabili di quelli nati offline. Peraltro, furono proprio due studenti di Harvard, nel 1965, a inventarsi l’online dating, usando un computer Ibm 1401: per 3 dollari fornivano una lista di potenziali partner individuati tramite un questionario di compatibilità. Nel 1966 Operation Match contava già 90mila utenti. Poi venne Match.com, nel 1995, il primo sito di incontri online. Un quarto di secolo dopo c’è solo l’imbarazzo della scelta: «Con oltre 50 milioni di utenti, Tinder è sicuramente l’app di dating più famosa e diffusa nel mondo, su cui si contano 2,2 miliardi di swipe e oltre 26 milioni di match al giorno», spiega a Economy Roberto Esposito, ceo di DeRev, che si occupa di strategia e identità digitale, community engagement e comunicazione sui social media.

La bulimia sessuale non c’entra (o c’entra solo parzialmente): grazie a Meetic, che delle app di dating è stata una delle aprirpista, si sono formate più di otto milioni di coppie stabili. E per rimarcare la presa di stanza da un approccio superficiale al dating online, a fine dicembre Meetic ha avviato la campagna “Dai inizio a qualcosa di vero” ritraendo in uno spot - firmato dai registi spagnoli Jason Causse e Alba Solé (Big Productions), ingaggiati da Marcel Agency - il percorso di innamoramento, dal primo messaggio in chat al primo appuntamento. «In fondo, tutti i single desiderano uscire dalla propria “cornice”, facendo letteralmente un passo verso la persona che ci piace e iniziare così una relazione vera», spiega il direttore creativo di Marcel Agency Jérémie Bottiau. «Queste sono le storie che vogliamo mostrare, moderne e autentiche, semplici ma commoventi allo stesso tempo». E anche per quanto riguarda Tinder, l’80% degli utilizzatori afferma di essere in cerca di una “relazione significativa”. Significativi sono anche i numeri: secondo Statista, quest’anno gli utilizzatori delle app di dating saranno 370,1 milioni e supereranno il 441 milioni di qui a tre anni. Si spiega così perché Dating Group, una delle più grandi società nel settore dating e che conta 73 milioni di utenti, ha annunciato l’acquisizione di Once, app leader negli appuntamenti di qualità in Europa occidentale. L’accordo valuta la società fino a 18 milioni di dollari ed è portato a termine tramite una combinazione di contanti e azioni di Dating Group, i cui brand includono Dating.com, DateMyAge, Dil Mil, Cherish, Tubit, AnastasiaDate, ChinaLove e molti altri, ciascuno con una piattaforma unica fatta su misura per comunità diverse definite in base a interessi, geografia e dati demografici. In ballo non ci sono tanto gli incontri, quanto una torta da 3,241 miliardi di dollari, con ricavi in crescita del 9,3% l’anno grazie a una penetrazione che se oggi è del 4,9%, nel 2024 raggiungerà il 5,7%. In Italia abbiamo già superato il traguardo: ogni 100 persone, Statista ne stima 6,7 attive nella ricerca di un partner online, che per le app attualmente valgono 51,1 milioni di dollari. Ricavi che arrivano sia dalla pubblicità (esattamente come avviene sugli altri social come Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter), sia dai servizi a pagamento. Abbonandosi a Tinder, per esempio, viene eliminato il limite al numero di swipe quotidiani, si può far salire il proprio profilo in cima alla lista degli utenti nel proprio raggio d’azione. E si viene risparmiati dal bombardamento pubblicitario. «L’online dating è la categoria con il maggior numero di servizi disponibili e il maggior numero di utenti», spiega il report di Statista dedicato al segmento. «Diverse applicazioni di dating mobile sono decollate negli ultimi anni, ma poche stanno effettivamente realizzando ricavi significativi. Freemium è il modello di business più comune, con alcuni allettanti servizi di base offerti gratuitamente insieme ad un upsell ad abbonamenti a pagamento più avanzati».

Se Tinder è un po’ il discount delle app di dating, il principio della selezione all’ingresso si è fatto presto strada: «Per sopperire ai limiti delle app generaliste, che spesso si trasformano in discariche virtuali in cui la velocità e la quantità dell’offerta indiscriminata soffocano la qualità delle conversazioni, molte app di dating hanno introdotto una forte selezione in ingresso per i nuovi iscritti trasformandola nel proprio punto di forza», spiega Esposito. Inner Circle, per esempio, punta a far incontrare giovani professionisti che vivono nella stessa città e condividono lavoro, hobby, interessi e vacanze, selezionando manualmente i nuovi iscritti in base ad una serie di standard qualitativi». Una boutique del dating online nata ad Amsterdam nel 2012 dopo una delusione d’amore: «Ho fondato Inner Circle nel 2012 dopo essere uscito da una lunga relazione a», spiega a Economy il ceo David Vermeulen. «All’epoca avevo 35 anni e ho iniziato a iscrivermi a vari siti di incontri online. Ho trovato subito che i siti di incontri che erano focalizzati solo sulla quantità erano pieni di profili sospetti con soprannomi come twinklestar29. Credevo davvero che gli incontri online fossero il futuro, ma dovevo concentrarmi sulla qualità degli incontri e così è nato The Inner Circle. Abbiamo lanciato il sito web nel novembre 2012 ad Amsterdam e da allora ci siamo espansi in tutto il mondo. Per due anni ho reinvestito ogni centesimo che avevo invece di pagarmi uno stipendio. All’inizio non è stato sempre facile, perché ci è voluto un po’ di tempo per decollare, ma alla fine ha dato i suoi frutti».

Classificata tra le prime società tecnologiche nell’FT1000 2020 di Financial Times come una delle aziende in più rapida crescita in Europa, oggi Inner Circle ha tre milioni di utenti in 42 città nel mondo. Sono per il 50% millennials, il 60% è maschio e il 40% femmina.Tutti disponibili a pagare un abbonamento (39,99 euro per un mese, 26,66 per tre mesi e 19,99€per sei mesi). E tutti rigorosamente selezionati da un team di... mamme: donne che lavorano da casa eseguendo le funzioni di screening e supporto. Analizzano i profili social degli aspiranti utenti: l’approvazione da parte dell’app non è scontata né immediata. Se il team ritiene che la persona sia adatta a farne parte, invia prima un’e-mail di approvazione e, a seguire, un’altra per completare la registrazione. Non tutti possono aver accesso alla piattaforma di incontri: la prima scrematura avviene tramite l’analisi dei profili Facebook e Linkedln dei richiedenti. La selezione è data dalla veridicità del profilo, le sue abitudini e i suoi comportamenti online, anche in base alle interazioni sui social dell’utente. «Non selezioniamo le persone in base al loro aspetto o a quello che portano sul tavolo. Esaminiamo i nostri membri per assicurarci che siano persone reali che fanno sul serio con gli appuntamenti, che sono oneste e che non fanno giochetti. Il nostro processo di screening non è una porta segreta per un club esclusivo», conferma Vermeulen. «Una volta completata la registrazione, il profilo del nuovo socio passa attraverso un software di analisi tecnologica dove si verifica la posizione IP e le fotografie. I profili approvati vengono poi passati al team di supporto, che monitora i profili per assicurarsi che le persone siano chi dicono di essere. Il nostro team di supporto è anche responsabile dell’allontanamento delle persone dalla comunità nel caso in cui si comportino in modo inappropriato».

E durante la pandemia, il distanziamento sociale non ha impedito alle persone di cercare la propria metà, aiutate dallo screening digitale per poi uscire insieme. C’è chi ha visto film o trasmissioni insieme, commentando attraverso chat e creando relazione, chi invece ha proposto l’utilizzo insieme di ulteriori App come Scrabble, Pictionary or Connect 4 che permettono di conoscere più a fondo la personalità dell’altro e chi, per sapere di più dell’altra ha fissato incontri virtuali con un bicchiere di vino o una tazza di te/caffè da condividere. Chi poi ha creato delle play list di musica o di film con il proprio partner o chi si è sfidato in tornei di barzellette per creare il giusto feeling e humor. «Stiamo assistendo a un enorme aumento dell’attività», conferma Davide Vermeulen. «Su scala globale le richieste di incontri sono in aumento del 15% e le persone sono più propense a conoscersi: il numero di messaggi è in aumento del 10%. Sappiamo che generalmente l’utilizzo delle app aumenta durante i periodi in cui le persone rimangono di più a casa. Ad esempio, durante l’inverno la app è più affollata rispetto all’estate e c’è un vero picco all’inizio di ogni anno, ma nel 2020 abbiamo registrato numeri mai visti prima». Un sondaggio condotto da Inner Cicle su 1000 iscritti conferma infatti che quasi il 60% è approdato alla app durante gli ultimi dodici mesi. Oltre il 30% lo ha fatto per ricercare una relazione seria e circa il 15% ha dichiarato che le app di incontri rappresentano il solo modo per conoscere persone nuove in questo particolare periodo storico. Ben un quarto degli intervistati dice di aver ha trovato, grazie a Inner Circle, un “amico di penna” durante il lockdown, cosa che li ha resi meno soli (per il 32%). Il 13% di questi ha ammesso di aver instaurato una vera relazione dopo aver avuto la possibilità dell’incontro fisico. «Dall’inizio di marzo l’applicazione ha visto un aumento globale del 31% delle persone che suggeriscono di incontrarsi su Skype o su Zoom prima di incontrarsi nella vita reale», sottolinea Vermeulen. «Sono aumentate del 110% le forme di interazione digitale tra i single che si incontrano sulla piattaforma. Ci aspettiamo che la tendenza al rialzo delle iscrizioni e degli utenti che organizzano chiamate e appuntamenti digitali prima di poter aver l’occasione di incontrarsi fisicamente. In questo periodo difficile, le persone stanno comunque connessioni con persone con stile di vita simile e stanno utilizzando in modo maggiore le app di incontri che aiutano nella selezione per stare comunque insieme, anche in tempi di isolamento».

