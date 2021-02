Il piccolo marchio che fa le cose in grande

Vanno controcorrente come i salmoni. La anime belle contestano i Suv perché occupano spazio e loro importano l’auto più grande che c’è negli Usa. I costruttori pensano a motori sempre più piccoli e loro vendono anche i cinque litri a benzina. Le auto nei concessionari sono sempre più spartane per ridurre i costi e loro inondano le proprie con metri di pelle pregiata, accessori unici e un mare di optional di serie. Quelli di Militem non hanno mezze misure e pensano solo in grande anche se sono piccolissimi. E soprattutto sono appassionati: «Fin da giovane non mi piaceva confondermi con la massa e ho sempre avuto auto diverse da quella che avevano gli altri», confessa Hermes Cavarzan, ceo della società nata a Monza. E questa idea è rimasta.

Militem importa Jeep Wrangler e pick-up Ram dagli Usa, compra Renegade prodotti in Italia da Fca e su ogni veicolo ci lavora per 200 ore per riuscire a tirarci fuori un’auto diversa, unica. Non è solo tuning, ovvero una modifica solo superficiale, poco più che estetica. Tutte le auto sono omologate, vengono riviste sospensioni e telai per adattarle alle strade europee, alcune parti, come i parafanghi, vengono sostituitecon pezzi in carbonio, vengono creati optional ad hoc come la copertura elettrica del cassone del pick-up. Poi vengono stesi 25 metri quadrati di pellame naturale in 14 colori diversi e si ricopre quasi ogni centimetro quadrato degli interni cucendo con mille metri di filo. Ogni vettura è modificata con un atteggiamento che è un mix tra artigianalità e tecnologia.

Sono artigiani gli specialisti che lavorano nelle isole che modificano l’auto, sono all’avanguardia i tecnici che, forti dell’esperienza maturata con altri costruttori premium, si occupano dello stile o dell’ingegneria dell’auto o producono nelle proprie aziende i materiali speciali per modificarla. Finora sono usciti tre modelli: Hero, Ferox e Magnum. I nomi latini identificano in tutto sei versioni, una sola a gasolio e una sola benzina-gpl, che hanno motori dagli 1,3 ai 5,7 litri, con potenze che vanno dai 170 ai 401 cavalli. Tutte hanno un cambio automatico a otto o nove rapporti. Mentre i consumi vanno da un modesto 6,6 litri per cento chilometri di Hero diesel ai 14,6 litri di benzina per Magnum, che porta in giro 3,5 tonnellate di peso. I prezzi di listino partono dai 52 mila per la Hero e arrivano ai 98 mila per la Magnum, ma queste auto non sono facili da acquistare. «Stiamo costruendo una rete di concessionari, sia in Italia che in Europa, e richieste in questi mesi sono aumentate tanto che abbiamo venduto anche i modelli che tenevamo nel nostro garage» conclude Cavarzan. «Distinguersi dagli altri è ancora una questione importante».