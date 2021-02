Il discorso di Mario Draghi: 50 minuti e 1 secondo per la fiducia

Cinquanta minuti e 1 secondo. Tanto è durato il discorso del premier in Senato per la fiducia: "Mai così emozionato, il mio sarà il Governo del Paese. Priorità alla lotta alla pandemia e alle conseguenze economiche dell'emergenza", ha detto Mario Draghi, ex numero uno Bce e Bankitalia.

"Informeremo i cittadini in anticipo sulle nuove misure" assicura. Poi richiama i partiti alla responsabilità nazionale e alla centralità dell'Euro e dell'Europa. Dopo il discorso, al via la discussione generale. In serata le dichiarazioni di voto e poi la fiducia. I partiti perfezionano le strategie, nasce l'intergruppo Pd-5Stelle. Ma quale è il significato storico di un governo di #responsabilitànazionale?

Come faranno a governare insieme Matto Salvini e Nicola Zingaretti ? Il dialogo tra Lega e PD simboleggia la nuova stagione della concretezza politica, proprio quella auspicata nel suo discorso da Draghi.