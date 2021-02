Ne hanno scritto tutti i giornali e i siti blog. Manila Nazzaro ne ha parlato per la prima volta in TV in esclusiva da Silvia Toffanin a Verissimo e subito dopo a Domenica live da Barbara d’urso. Davanti a milioni di telespettatori Manila ha raccontato tutto il dolore per la perdita del suo terzogenito, frutto dell’amore con l’ex calciatore oggi manager Lorenzo Amoruso. Per l’ex miss Italia 1999 sarebbe stato il terzo bambino dopo Nicholas e Francesco Pio avuti dall’ex marito (anche lui calciatore) Ciccio Cozza. “Ho scelto di raccontare su Instagram la nostra sofferenza” dice Manila “perché potessi essere di aiuto a tante altre donne. E ho fatto bene perché sono stata letteralmente sommersa da lettere e messaggi di mamme che avevano avuto la mia stessa esperienza”. Ma per Manila e Lorenzo dietro l’angolo ci sono altre novità: l’idea è quella di sposarsi entro il 2021 in Puglia, terra d’origine di entrambi. Ma la domanda che ci si pone è un’altra. Ha fatto bene Manila a vuotare letteralmente il sacco sui social mettendo al corrente dei suoi privatissimi fatti l’Italia intera? Secondo lo psicologo Stefano Pieri, l’atteggiamento della ex miss Italia è comune a molti vip dello spettacolo, che avvertono forte l’assenza del rapporto con il pubblico. Costretti ad un isolamento forzato, i volti noti dello show biz fremono per restare sulle copertine che, per loro, significano guadagni e ingaggi. Pieri, benevolmente, sostiene che non è solo una mera questione economica, ma una ricerca di visibilità. Legittima, comunque. Di sicuro il Covid, con i suoi cambi di registro, ci ha abituato a comportamenti nettamente “sopra le righe” rispetto al passato. Basta fare il caso di Adriana Volpe, conduttrice del rotocalco Ogni mattina su Tv8, che è stata la prima a sdoganare forse il “personale è politico” svelando i contorni della sua querelle con Giancarlo Magalli. Riservata per anni quando era alla corte del potente Michele Guardi, la Volpe è uscita allo scoperto concedendosi a giornali e social in modo assoluto. Racconta la sua quotidianità con la figlia Gisele, i problemi del matrimonio con Roberto Parli e tanto altro. Ma il pubblico la premia, visto che i suoi followers crescono e anche gli ascolti della sua trasmissione salgono.Bella donna, molto sexy, alla Volpe sono stati attribuiti vari flirt negli ultimi mesi. Tutti falsi. Quando non lavora, la conduttrice sta a casa con la sua bambina: “Sono una mamma chioccia” ammette lei . E giù foto insieme alla piccola. Altra storia da copertina social quella tra Sandra Milo ed il suo giovane fidanzato nemmeno cinquantenne. Lei 88 anni e lui praticamente la metà fanno coppia fissa sui social e in TV. Neanche lei ha resistito alla tentazione di spiegare a tutti come ci si sente quando ci si innamora di un uomo giovane, bello e brillante. Per la Milo non è in gioco la fama dal momento che non le manca certo, essendo una attrice famosissima. Né i soldi,visto che spesso la Sandra nazionale va in TV a titolo gratuito, tanto è forte il suo amore per lo spettacolo. Questo sta a dire, annota ancora Pieri, che il bisogno di essere presenti in un’epoca storica in cui domina il “remoto” è più forte che mai. E torna la domanda che ci siamo posti tutti alla fine del primo lockdown, ne usciremo davvero migliori oppure no?