Vaccini, meglio utilizzarli comunque ma non perderli

È meglio utilizzare gli avanzi dei vaccini Covid-19 per somministrarli a qualcuno, a scelta del medico, o è meglio lasciarli andare sprecati? Una domanda che scuote la comunità medica mondiale. Negli Stati Uniti, il dottor Hasan Gokal ha lavorato per la sanità pubblica della contea di Harris. Ha partecipato a una conferenza telefonica del 22 dicembre con i funzionari della sanità statale che hanno spiegato i protocolli per la somministrazione del vaccino Moderna appena approvato. I funzionari hanno detto che le 10-11 dosi in una fiala erano vitali solo per sei ore dopo la foratura del sigillo, e l'ammonizione finale era: "Mettetelo nelle braccia della gente. Non vogliamo che nessuna dose vada sprecata. Punto."

Gokal stava supervisionando un sito di distribuzione di vaccini il 29 dicembre quando una fiala di vaccino da 10 dosi è stata aperta alla fine di una lunga giornata, e solo una dose è stata somministrata. Le nove dosi rimanenti sarebbero scadute entro sei ore, così il medico ha offerto il vaccino agli operatori sanitari e alla polizia sul posto, ma nessuno ha accettato.

Gokal ha chiamato un supervisore al dipartimento della salute, che sapeva di nessun paziente disponibile. Poi, usando i contatti del suo cellulare, Gokal ha guidato fuori sede e ha somministrato otto dosi ai residenti anziani o a quelli con determinate condizioni mediche che aveva individuato. Dopo le 23, non riuscendo a trovare altri destinatari, Gokal ha dato l'ultima dose a sua moglie malata cronica. Il giorno dopo ha inserito tutti i destinatari nel database dello stato.

I funzionari della sanità pubblica della contea di Harris hanno stabilito che Gokal aveva violato la politica portando via le dosi da un sito di vaccinazione, ed è stato licenziato l'8 gennaio. Circa due settimane dopo, il procuratore distrettuale della contea di Harris Kim Ogg ha annunciato che Gokal è stato accusato di furto per aver rubato una fiala di vaccino e averla portata fuori sede. "Ha abusato della sua posizione per mettere i suoi amici e la sua famiglia in fila davanti a persone che erano passate attraverso il processo legale per essere lì", ha detto Ogg. "Quello che ha fatto è illegale e sarà ritenuto responsabile secondo la legge".

Il 26 gennaio, un giudice della contea di Harris ha respinto l'accusa di furto per mancanza di causa probabile. Nella sua sentenza, il giudice ha criticato la decisione dello Stato di accusare penalmente un medico per aver somministrato dosi di vaccino, che ha documentato, durante un'emergenza di salute pubblica. "La Corte respinge enfaticamente questo tentativo di imporre la legge penale sulle decisioni professionali di un medico", ha scritto il giudice. Imperterrito, un portavoce dell'ufficio del procuratore distrettuale ha detto che il caso stava andando avanti e sarebbe stato presentato a un gran giurì.

La Texas Medical Association e la Harris County Medical Society hanno rilasciato una dichiarazione a sostegno dei medici come Gokal che si trovano a lottare "per evitare di sprecare il vaccino in una fiala forata". La dichiarazione recitava: "È difficile capire qualsiasi giustificazione per accusare qualsiasi medico ben intenzionato in questa situazione con un reato penale". (NYT, $)