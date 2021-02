Total resiste alla crisi del petrolio e si prepara al green

Almeno un gigante del petrolio sta mantenendo la buona salute, in questi strani tempi: Total. Ha reso noto di aver maturato guadagni migliori del previsto. Perchè?

Va detto, in generale, che le aziende petrolifere colpite dalla pandemia sono state tra le società con le peggiori performance nell'ultimo trimestre, con guadagni che si sono fermati ben al di sotto delle aspettative. Tutti, cioè, tranne Total, il cui profitto del quarto trimestre è sceso solo del 59% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo non è l'ideale, certo, ma è stato meglio di quanto gli analisti si aspettassero - ed è un notevole miglioramento rispetto al calo del 72% del trimestre precedente.

Inoltre, Total - sul fronte della transizione energetica - sta lasciando i suoi concorrenti indietro: la spesa dell'azienda per produrre energia pulita negli ultimi cinque anni ha rappresentato un quarto degli investimenti a basse emissioni di carbonio di tutte le più grandi compagnie petrolifere del mondo messe insieme. Se si aggiungono gli utili dell'azienda, si spiega in parte perché le azioni di Total hanno superato del 4% l'indice delle compagnie petrolifere globali nell'ultimo anno. E sembra che la società stia raddoppiando su questo ingrediente segreto: Total ha detto che più del 20% di tutti i suoi investimenti di quest'anno andranno verso le risorse rinnovabili.

I prezzi delle azioni delle compagnie petrolifere potrebbero essere ben al di sotto dei livelli pre-pandemici, ma l'elisir scivoloso stesso ha visto il suo prezzo rimbalzare al suo livello più alto in un anno. Ancora, la giuria non sa dove si dirigerà dopo. Alcuni analisti sostengono che è salito troppo in alto, troppo in fretta, e che è stato coinvolto in un movimento più ampio verso attività più rischiose. Altri pensano che il prezzo del petrolio continuerà a salire con la riapertura delle economie, i viaggi vengono rimessi in agenda e la domanda comincia a salire di nuovo sul serio.