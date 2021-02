Se la pizza si brucia, di chi è la colpa? Del pizzaiolo che ha tardato nell’estrarla dal forno. Se il rubinetto sgocciola nonostante l’intervento dell’idraulico, di chi è la colpa? Dell’idraulico che ha fatto male il suo lavoro. Se scrivo quore con la “q”, di chi è la colpa? Mia che sono un asino.

Se la giustizia civile è una vergogna rivoltante, di chi è la colpa? Non è dei magistrati - per carità! - che l’amministrano al meglio. Se la burocrazia è nemica de cittadini, di chi è la colpa? Non dei burocrati, che fanno tutti il massimo.

Ecco le assurdità che da decenni la politica ci vuol far credere. I mali più gravi del Paese sono colpa di due caste intoccabili, magistrati e burocrati ma non si può dire.

Ora che le istituzioni europee ci chiedono di riformare giustizia civile e burocrazia, deve essere ben chiara una cosa. Se i progetti di riforma che i ministri preposti, coordinati dal presidente Draghi, proporranno non saranno ostacolati in tutti i modi dalle due caste colpevoli – i magistrati e i burocrati – sarà segno inequivocabile che si tratterà di finte riforme, di riforme-bluff. Perché l’articolo uno di qualsiasi riforma di queste due attività essenziali per la società e l’economia deve essere composte di sole cinque parole, indirizzate alle due caste: “Lavorate di più e meglio”.

Apriti cielo: se solo i ministri proveranno a concepire qualcosa del genere, sarà la rivoluzione. Li sommergerà un’ondata di odio e di proteste. Come capitò a Brunetta quando nel 2008, nella sua prima esperienza al ministero della Funzione Pubblica, osò finalmente – e meritoriamente – porre la questione del diffusissimo fannullonismo negli uffici pubblici e si beccò ogni sorta di epiteto e di minaccia. Nel 2008 la campagna di controlli restrittivi scatenata da Brunetta fece crollare le assenze per finte malattie negli uffici della metà, e i sindacati – da anni nella trincea della difesa dei furbi – lo contestarono. Poi, certo: i tagli lineari alla spesa pubblica imposti dal governo Monti hanno falcidiato gli organici. Che vanno rimpolpati. E la formazione non si fa. E mancano i supporti digitali. Tutto vero.

Ma quanti impiegati statali s’impegnano? Tutti? Macchè. Una parte, una buona parte, ma tanti altri battono la fiacca. Non contrastati, per quieto vivere, dai colleghi laboriosi. Basta andare in un ufficio pubblico per constatarlo. E del resto: per quale ammissibile ragione, in un Paese che predica l’uguaglianza, il jobs-act che ha di fatto permesso i licenziamenti individuali economici, non li permette anche per i dipendenti pubblici? Un’inaccettabile, incostituzionale disuguaglianza. Però Brunetta senz’altro avrà già messo nel conto un’altra ondata di resistenza passiva e di contestazioni, quando riproverà a riformare l’irriformabile. Che stavolta sia la volta giusta? Auguriamocelo, ma non crediamoci. Lo capiremo dagli strepiti dei riformati e dalla capacità del “governo-miracolo” di tirare dritto indifferente all'impopolarità ed imporre il cambiamento.

Ancora peggiore il quadro sul fronte della riforma giudiziaria, e per tante ragioni. Innanzitutto: ha senso riformare solo il processo civile? Ha senso ed è costituzionalmente corretto? Poi: è mai possibile che, per quanto individualmente seria, onesta e perbene, un alto magistrato come la Cartabia abbia la cattiveria, la durezza necessaria per riformare un contesto nel quale ha rapidamente scalato tutti i gradini della carriera, senza un’incrinatura né una polemica, come se fosse ovvio in un ambiente mefitico quanto le vicende di Palamara hanno finalmente e inequivocabilmente dimostrato?

E c’è di più. Che la politica possa, per via legislativa, costringere la magistratura a cambiare i propri comportamenti è sempre stata una scommessa istituzionale molto azzardata. Tanto che i padri costituenti, per garantire sia l’indipendenza della magistratura nel suo ruolo, sia il diritto prevalente della politica democratica di scrivere liberamente le regole, avevano previsto quell’istituzione sacrosanta che era l’immunità parlamentare, uno scudo della casta politica contro il rischio che la casta giudiziaria potesse intimidirla esercitando arbitrariamente l’azione penale, alla quale nessun antidoto ovviamente poteva essere dato ai singoli politici.

Quando masochisticamente il Parlamento nel pieno imperversare di Tangentopoli si privò dell’imminutà parlamentare, introdusse uno squilibrio velenoso tra i poteri. Perché oggi in ogni momento qualsiasi politico può essere impallinato da quasiasi Pm; prima no. E di fatto oggi la politica è paralizzata proprio per questa paura di attirarsi inimicizie e rappresaglie tutte le volte in cui si parla di tagliare le unghie a una magistratura che ha ampiamente dimostrato di non essere in grado – nell’insieme – di far bene il suo lavoro.

Quindi senza un ripristino dell’immunità parlamentare è difficile pensare a un’incisiva riforma della giustizia, civile o penale che sia. Vedremo se anche su questo il governo Draghi saprà stupirci, ma è lecito dubitarne.

P.S.: la Cartabia dovrà, fin dai prossimi giorni, dimostrare se e come riuscirà a sventare quella follia che è l’abolizione della prescrizione dopo le sentenze di primo grado. Era uno dei punti di forza dell’ala giustizialista dei Cinquestelle. Che dava modo alle Procure e a Corti giudicanti a volte frettolose o inadeguate di buttar via la chiave delle celle cui tantissimi cittadini vengono in primo grado ingiustamente condannati, come accade in oltre il 40% dei casi. Per questo serve l'Appello, e serve: per correggere gli errori di primo grado. E prendere per buona la sentenza di primo grado proteggendola dalla prescrizione significa darle una forza che l'ordinamento giustamente non intendeva darle. Ovviamente bisogna accelerare i processi di Appello: questa sì che è la riforma da fare. Ma due cose cattive - subire la lentezza degli Appelli e avallarla con l'abolizione della prescrizione - non ne fanno una buona! Vedremo se terrà il punto, e come voteranno i Grillini convertiti al Draghismo.