Kaspersky: la “nuova normalità” e l’agenda dei manager

Mentre la pandemia continua a occupare le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, i leader aziendali che vogliono stare al passo con i tempi e avere successo sono alla ricerca di punti di riferimento in questo periodo di incertezza.

Alcuni, ad esempio, si interrogano sull’andamento che avrà la curva della ripresa economica alla fine della pandemia.

A prescindere da questo, il panorama delle realtà aziendali post-pandemia sarà molto diverso da quello finora conosciuto.

In riferimento ai cambiamenti che avranno un impatto importante sul futuro del business, Kaspersky propone quattro considerazioni ai manager che mirano al successo della propria azienda.

La flessibilità rimarrà la chiave del successo. La necessità di lavorare e gestire il business da remoto ha dimostrato che i team che hanno avuto più successo durante la pandemia sono stati quelli che si sono adattati rapidamente alla cosiddetta "nuova normalità", adeguandosi ai continui cambiamenti.

Anche i team leader hanno dovuto adeguare le loro abilità digitali, utilizzare nuovi strumenti e modi di comunicare, collaborare virtualmente, rimodellare i processi aziendali, cercando di ottenere risultati positivi nonostante il periodo di incertezza. Per molti, la gestione del lavoro da remoto rappresenta una sfida in termini di monitoraggio dei compiti, criticità a livello di comunicazione e problemi di sicurezza.

Tenuto conto che il passaggio verso modelli ibridi di lavoro è in continua evoluzione e che le sfide quotidiane per gestire questo cambiamento aumentano, la capacità di adattarsi diventerà sempre più indispensabile per le aziende che puntano al successo. Adattarsi implica la necessità di reagire rapidamente ai cambiamenti esterni mettendo a punto i processi necessari per affrontarli, snellire i processi decisionali, mobilitare le risorse per rispondere a minacce e opportunità, essere proattivi e fronteggiare le incertezze.

Come disse Darwin: "Non è la specie più forte, né la più intelligente, a sopravvivere ma quella che si adatta meglio al cambiamento". Il significato di queste parole è più importante che mai per le imprese.

Il fattore umano sarà sempre più importante. Gestire con successo un team internazionale è un’abilità strettamente connessa alle relazioni emotive fondate sull'empatia così come alla capacità di ascoltare, apprezzare e fornire l'aiuto necessario. Se un tempo coltivare la fiducia era un compito lungo e difficile, oggi, l’impossibilità di incontrarsi offline lo rende più arduo che mai.

I manager che non si adoperano abbastanza per creare un'atmosfera accogliente per il loro team potrebbero incontrare delle difficoltà quando si tratta di trasmettere nuovi valori emotivi, ispirare, motivare e persuadere i propri dipendenti.

La struttura e i processi aziendali dipendono da persone reali. Coloro che guidano il cambiamento devono coltivare e alimentare la fiducia tra i dipendenti. Gestire connessioni emotive profonde e formare team a distanza richiederà più tempo e sforzi maggiori, ma porterà a benefici evidenti.

Il “new normal” porterà ad una maggiore inclusività. La pandemia ha avuto forti ripercussioni sulla carriera delle donne. Infatti, molti dei settori più colpiti, come il settore dell’hospitality, la vendita al dettaglio e l'intrattenimento, sono storicamente a prevalenza femminile. Inoltre, durante il lockdown, molte donne hanno dovuto lasciare il lavoro per prendersi cura, senza alcuna retribuzione, di figli e casa.

Anche le donne che lavorano in settori più flessibili, come l'hi-tech, hanno incontrato degli ostacoli. Il nuovo report di Kaspersky "Where are we now? Understanding the evolution of women in technology" ha evidenziato che quasi la metà (47%) delle donne italiane che lavora nel settore tecnologico ritiene che gli effetti causati dal COVID-19 abbiano ritardato il loro avanzamento di carriera. Allo stesso tempo, un numero simile di intervistate è convinto che il lavoro da remoto possa facilitare il raggiungimento della parità di genere.

La flessibilità del lavoro da remoto, così come un nuovo metodo di recruiting focalizzato su competenze trasferibili piuttosto che su qualifiche e lauree, potrebbero avvantaggiare le professioniste che dispongono di un know-how competitivo.

Inoltre, il lavoro da remoto ha permesso a molte donne di accedere ad aziende con sede in altre città e persino Paesi diversi dal proprio. Per le imprese è più importante che mai assumere e promuovere persone competenti che costituiscano una risorsa per l'azienda, lasciando poco spazio a pregiudizi e stereotipi.

Inoltre, le aziende più lungimiranti dedicheranno maggiore attenzione alla costruzione di team più equilibrati dal punto di vista del genere, dal momento che sempre più ricerche e casi concreti dimostrano che la diversità di genere ha un impatto positivo sul successo finanziario dell’azienda.

Un report di McKinsey, ad esempio, ha dimostrato che "le aziende che si sono collocate nel primo quartile per diversità di genere all’interno dei team esecutivi hanno il 25% di probabilità in più di generare, in media, più reddito rispetto alle aziende nel quarto quartile".

La cybersecurity diventerà un elemento cruciale. Il 2020 ha dimostrato che la digitalizzazione è parte integrante di ogni business di successo. Da questo anno abbiamo anche imparato che le aziende che non accoglieranno la digitalizzazione durante la “nuova normalità” rimarranno inevitabilmente indietro rischiando addirittura di scomparire. Questo porterà le aziende a digitalizzare ogni attività, per rendere il lavoro più efficiente e a prova di lockdown.

Tuttavia, la digitalizzazione espone le aziende a più minacce. I criminali informatici hanno sfruttato la pandemia per affinare le loro abilità e testare nuovi metodi. Kaspersky ha osservato un forte aumento del crimine informatico, dai malware alle minacce avanzate persistenti (APT). Inoltre, sono stati individuati nuovi gruppi di hacker, che continueranno a colpire anche quando la pandemia sarà finita, e nuovi tipi di attacchi.

Tenuto conto di questo scenario, più alto sarà il livello di digitalizzazione di aziende e organizzazioni e più alta dovrà essere l’attenzione alla cyber sicurezza. Una maggiore consapevolezza consentirà alle imprese di sfruttare appieno tutti i vantaggi legati all’uso della tecnologia. Questo non richiede solo investimenti in soluzioni di cybersecurity, ma anche formazione costante dei dipendenti in materia di IT, dal momento che gli errori umani sono tra le ragioni principali per cui i cyberattacchi hanno successo.

Per saperne di più sull'evoluzione del panorama delle minacce informatiche, è possibile consultare il Kaspersky Security Bulletin 2020, l'ultimo report della serie annuale di pubblicazioni sui trend e il futuro della sicurezza informatica.