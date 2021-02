I criteri per scegliere la migliore mascherina monouso

Ormai, a un anno dall’esplosione della pandemia, si può considerare chiaro come scegliere una mascherina usa e getta. E invece non lo è per tutti. I virologi americani hanno provato a individuare un criterio. E dicono che le maschere di grado medico dovrebbero ancora essere lasciate per i lavoratori in prima linea, ma ci sono maschere facciali monouso di grado non medico che possono aiutare a ridurre il tasso di trasmissione delle goccioline e rallentare la diffusione del coronavirus.

Anche se è probabile che molti di noi abbiano un arsenale di maschere di tessuto a casa, le preoccupazioni sul "double-masking" potrebbero essere distraenti rispetto alla necessaria attenzione alle maschere monouso. Proprio come le maschere di stoffa, ci sono talmente tante maschere monouso sul mercato che potrebbe essere difficile determinare quale sarà adatto alle vostre esigenze.

Mentre le maschere di grado medico dovrebbe ancora essere lasciate per i lavoratori di prima linea, ci sono non-medico maschere facciali grado monouso che possono contribuire a ridurre il tasso di trasmissione di goccioline e aerosol e rallentare molto la diffusione del coronavirus.

"I nuovi ceppi e le varianti di Covid-19 che sono emersi sono molto più contagiosi”, osserva Stephen Ferrara, decano associato degli affari clinici alla Columbia Nursing, “ quindi è essenziale non indossare qualsiasi maschera, ma indossare una maschera di alta qualità. Chi la indossa sta proteggendo gli altri da se stesso e viceversa, quindi non posso sottolineare abbastanza il fatto che le maschere sono essenziali".

"La maschera dovrebbe essere una cosa indossabile, dovrebbe essere traspirante e dovrebbe avere più strati, due o tre strati", dice Waleed Javaid, direttore della prevenzione e controllo delle infezioni al Mount Sinai Downtown: "Per la maggior parte delle maschere fabbricate, potrebbe essere un po' difficile, ma è possibile strofinare gli strati insieme per sentire quanti sono lì dentro".

Se si utilizza una maschera sporadicamente, si potrebbe essere in grado di estendere la durata di utilizzo. Naturalmente, dipende da quanto tempo hai indossato la maschera per quel giorno, se hai svolto attività faticose mentre la indossavi e se la maschera è stata esposta all'umidità.

"Se ci si esercita o la si indossa per tutto il giorno, penso che la fine della giornata sia il momento di liberarsi della maschera", dice Richard Martinello, professore associato di medicina (malattie infettive) e di pediatria alla Yale School of Medicine. "Ma se qualcuno lavora in un ufficio privato o se è uno studente e sta nella sua stanza su Zoom senza maschera tutto il giorno e indossa una maschera solo periodicamente, quella maschera può effettivamente rimanere ragionevole per loro da indossare per un periodo di tempo più lungo".