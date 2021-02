Gli Stati Uniti tra i Paesi più avari con gli assegni familiari

L'America spende meno per gli assegni familiari di quasi tutti gli altri paesi sviluppati. Ha anche uno dei più alti tassi di povertà infantile. Di conseguenza, i Democratici introdurranno lunedì una proposta di legge che fornirebbe 3.000 dollari per bambino a decine di milioni di famiglie americane, come parte del pacchetto di aiuti economici da 1,9 trilioni di dollari del presidente Biden.

Il disegno di legge di 22 pagine è guidato dal presidente della commissione Ways and Means della Camera, Richard Neal (D-Mass). La proposta chiede che l'IRS fornisca nel corso dell'anno 3.600 dollari per ogni bambino sotto i 6 anni e 3.000 dollari per ogni bambino dai 6 ai 17 anni. L'entità del beneficio diminuirebbe per gli americani che guadagnano più di 75.000 dollari, e per le coppie che guadagnano più di 150.000 dollari, annualmente. $250 pagamenti mensili verrebbero inviati alle famiglie idonee a partire da luglio, con l'idoneità basata sul reddito delle famiglie dell'anno precedente. I pagamenti verrebbero depositati direttamente nei conti bancari dei contribuenti, e non verrebbero dedotti da alcun obbligo fiscale esistente.

La proposta di Neal è stimata costare almeno 120 miliardi di dollari all'anno. Ma un'analisi dei ricercatori della Columbia University ha scoperto che ridurrebbe il numero di bambini impoveriti di ben il 54%, l'equivalente di 5 milioni di bambini. Più di un milione di bambini neri sarebbe sollevato dalla povertà. Il piano crea il nuovo beneficio solo per un anno, ma i Democratici del Congresso e i funzionari della Casa Bianca dicono che spingeranno per rendere la politica permanente più tardi quest'anno.

C'è un sostegno bipartisan per l'aumento dei benefici per i bambini. Il senatore Mitt Romney (R-Utah) ha introdotto una proposta la scorsa settimana che invierebbe ancora di più in denaro diretto per bambino alle famiglie americane. Il piano di Romney invierebbe pagamenti ad ogni americano, indipendentemente dal reddito, attraverso la Social Security Administration. I benefici che vanno alle famiglie benestanti verrebbero poi recuperati dall'IRS al momento della compilazione delle tasse. Ma il piano di Romney include l'eliminazione di un programma federale di welfare esistente e tagli ai benefici dei buoni pasto, cosa che la proposta di Neal non fa.

Un esperto di politica che ha aiutato il piano di Romney ha detto che legando i pagamenti dei benefici al reddito annuale, i democratici rischiano di creare un mal di testa amministrativo sia per l'IRS che per i contribuenti. Un altro esperto è d'accordo, notando che numerosi paesi con programmi simili di sussidi per bambini hanno "causato enormi difficoltà (e tempeste di fuoco politico)" creando fatture a sorpresa a fine anno per le famiglie che non avevano diritto a ricevere i pagamenti. Ha citato l'Australia, dove circa 350.000 famiglie sono state pagate in eccesso nel 2015, e hanno affrontato tattiche di recupero crediti molto aggressive. (WaPo, $)