Gli italiani durante il Covid rilanciano sulla longevità

Cosa comprano gli italiani in farmacia in quest’era pandemica? Comprano Prolon, un protocollo alimentare programmato in 5 giorni consecutivi ideato per attuare un digiuno simulato, che si colloca al terzo posto secondo la classifica realizzata da Farmakom che ha analizzato i dieci prodotti più acquistati online sull’e-commerce di Zfarmacia.

Farmakom è una piattaforma che consente a farmacie e parafarmacie di aprire un canale e-commerce e di vendere online, che ha analizzato i dieci prodotti più acquistati online sull’e-commerce di Zfarmacia, sito di ecommerce per prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

Secondo l’analisi di Farmakom sulle vendite on line di Zfarmacia, al primo posto tra i prodotti più acquistati online nel mese di Gennaio 2021 vi è l'Armolipid Plus, prodotto per combattere il colesterolo, seguito dalle mascherine FFP2 e da ProLon.

"Abbiamo appreso con piacere i risultati di questa analisi”, dichiara Gianpaolo Nappi, ceo di Longevity Group, società distributrice di Prolon in Italia: “Quello che abbiamo constatato anche noi dal primo lockdown di marzo ad oggi è che gli italiani, proprio in un momento in cui la salute e la qualità della vita sono al centro del dibattito, puntano sul benessere e cercano alimentazione e stile di vita sani. Da marzo del 2020 ad oggi le vendite sia on line che nelle farmacie e parafarmacie sono triplicate".

ProLon è sviluppato per mettere in pratica la Dieta Mima Digiuno, il programma ipocalorico che ha lo scopo di incentivare la conduzione di un regime alimentare più sano e grazie al quale può essere ridimensionato il fattore di rischio correlato a patologie cardio metaboliche e cronico degenerative. La Dieta Mima Digiuno attenua il peso e il pericolo del digiuno, fornendo un programma dietetico che non richiede cambiamenti di stile di vita continui, come la dieta a lungo termine.