Dormi poco? La colpa è della luna. Parola di Yale

Sei rimasto sveglio oltre l'ora di andare a letto? Controlla il ciclo lunare. La colpa potrebbe essere della luce della luna. E’ l’estrema sintesi di un nuovo studio di cui sono coautori gli antropologi dell’università di Yale Claudia Valeggia e Eduardo Fernández-Duque – mica pizza e fichi! Hanno scoperto che le fasi lunari influenzano gli orari del sonno delle persone. Secondo i loro risultati, gli esseri umani tendono a rimanere alzati fino a più tardi e a dormire meno nelle sere che precedono la luna piena, quando la luce della luna è più luminosa nella prima notte, forse un ricordo subconscio di un tempo in cui i nostri antenati nomadi dovevano approfittare di quei minuti di luce in più.

I loro risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science Advances.

I ricercatori hanno rilevato questo comportamento in una gamma di impostazioni, dalle comunità rurali senza elettricità alle aree urbane luminose. Per lo studio, hanno esaminato i modelli di sonno delle persone in tre comunità indigene Toba/Qom nella provincia argentina settentrionale di Formosa: una città dove i partecipanti avevano accesso 24 ore su 24 alla luce elettrica nelle loro case e nei luoghi pubblici; un insediamento rurale dove le persone avevano luci elettriche nelle loro case ma nessun lampione o altra illuminazione esterna; e una regione scarsamente insediata senza elettricità e dove le persone hanno un'esposizione limitata alla luce artificiale. I ricercatori hanno anche analizzato i dati sul sonno di 464 studenti dell'Università di Washington a Seattle.

Tutti hanno mostrato una forte associazione tra i tempi del sonno e il ciclo lunare. Come il popolo Toba/Qom, gli studenti universitari statunitensi hanno iniziato a dormire più tardi e per periodi più brevi la settimana prima di una luna piena, lo studio ha trovato.

"Siamo stati colpiti dalla somiglianza tra i ragazzi del college che vivono in una città americana molto illuminata e le comunità indigene rurali con poca luce artificiale", ha detto Valeggia, professore di antropologia nella Facoltà di Arti e Scienze. "Suggerisce che i cambiamenti del sonno attraverso il ciclo lunare possono ancora esistere nelle città moderne dove l'inquinamento luminoso è più luminoso della luce lunare più intensa e le persone hanno poca consapevolezza delle fasi lunari". "Suggerisce anche che il sonno delle persone è sincronizzato con il ciclo lunare indipendentemente dal background culturale etnico e sociale o se vivono in una città vivace o in un villaggio rurale".