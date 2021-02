Dopo 20 anni in Assocamerestero Nino Esposito torna al Tagliacarne

Chi lo conosce meglio, lo paragonerebbe ad un bambino goloso nella fabbrica del cioccolato: perché Gaetano Fausto Esposito, neo direttore generale Centro studi delle Camere di commercio ‘Gugliemo Tagliacarne’ di Roma, è uno straordinario appassionato di ricerche economiche, soprattutto quando saldamente ancorate alla realtà, prerogativa che quelle condotte dal Tagliacarne hanno spesso avuto e potranno ancor più avere in futuro. Peccato che Esposito – Nino, per i tanti amici che lo stimano e gli vogliono bene – sia anche un grandissimo appassionato di export, come ben sanno le migliaia di esportatori che ha potuto aiutare e supportare in mille modi nei suoi venti anni trascorsi come segretario generale dell’ Assocamerestero-Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, dal 2000 a gennaio 2021: ma non si può stare ovunque, e oltretutto l’avvicendamento lo riporta al Tagliacarne, di cui in precedenza era già stato direttore dell’Area Studi e ricerche.

Esposito, che è anche docente di Economia Politica presso l’Università telematica Universitas Mercatorum, ha scritto numerosi saggi e pubblicazioni su molte riviste specialistiche sui temi dell’economia, scrive apprezzati articoli di attualità economica per l’Huffington Post e ha propiziato a suo tempo la convenzione che lega Assocamerestero con Economy, che di questo e molto altro lo ringrazia formulandogli gli auguri più affettuosi per il nuovo incarico.

P.S.: l’accostamento alla fabbrica del cioccolato era tendenzioso, perché chi ha la fortuna di un appuntamento “in presenza” col professor Esposito non resta mai deluso quanto a offerta di cioccolatini e delizie varie purchè a base di cacao…