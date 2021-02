Con l’avvento di Draghi il salto di qualità – senza nulla togliere alla buona fede e all’impegno personale di Giuseppe Conte – era stato reso subito evidente dalla “ola” che i mercati hanno fatto all’Italia del premier incaricato, spingendo giù lo spread a quota 90. La sfilata delle lunghe consultazioni, mai così coperte dalla riservatezza, è servita al premier incaricato per prendere le misure dei suoi interlocutori politici, con cui non ha voglia di perdere tempo e voleva parlarsi chiaro in tempo debito, a cominciare dai grillini.

E dunque ecco la lista dei ministri, in tempo per i tg della sera, senza lungaggini e senza “salvo intese”. Una lista che conferma il salto di qualità, sia pure – diciamolo – con qualche cedimento alla ragion politica, che dolorosamente risalta soprattutto alla Farnesina: vero è che all’ombra di un Draghi, in qualunque consesso internazionale, un ministro degli esteri esperto in bibite e spalti sportivi più che in geopolitica scivolerà fatalmente nell’invisibilità.

Per il resto la compagine rivela - anzi conferma – quella sensibilità politica e quella finezza gestionale che ha reso a suo tempo Mario Draghi il più potente e insieme il più longevo dei direttori generali ministeriali: numero uno della struttura del Tesoro sotto il governo Andreotti VII, poi il governo Amato, poi quello di Ciampi, di Berlusconi, di Dini, di Prodi, di D’Alema, ancora di Amato e ancora di Berlusconi…

I ministri politici sono pesi massimi dei rispettivi schieramenti: Franceschini (che alla cultura fece bene), Orlando (che non farà rimpiangere la pur simpatica Catalfo) e Guerini. Che resta alla Difesa dov’era, per il Pd; Di Maio (peso massimo si fa per dire), Patuanelli, Dadone (buona riconferma alle politiche giovanili) e il mediatore Federico D’Incà (rapporti con il Parlamento) per i Cinquestelle; e poi Giorgetti (Sviluppo economico) e Garavaglia (turismo) per la Lega, ma anche Speranza (sanità-bis) per Leu e la Bonetti (famiglia) per Italia Viva, partitino non premiato, a dispetto del merito, per la geniale (senno del poi!) spallata con cui ha promosso l’avvento del novo esecutivo.

E che dire dei tecnici o – come l’ottimo Enrico Giovannini – dei tecnici “di area”? Il nuovo responsabile del dicastero delle Infrastrutture è un numero uno sul tema e, insieme, sulla sfida cruciale della sostenibilità, che si giocherà moltissimo proprio sul fronte delle infrastrutture e chelui sta combattendo da anni alla guida della sua Asvis, l’Associazione per lo sviluppo sostenibile; dialogherà con un fuoriclasse come Roberto Cingolani, incaricato di ambiene e transizione ecologica, anche lui tecnico ma certo non alieno alle gravitazioni progressiste, già capo dell’Iit di Genova, poi da poco addetto all’innovazione in Leonardo dove chiaramente avrebbe avuto modesto futuro, e quindi felicemente rientrato nel ruolo del civil servant; all’istruzione Patrizio Bianchi, ulivista di provata fede, vincerà facile non solo sul confronto immediatamente precedente; la muscolosa Bellanova si è sacrificata per la causa renziana e ha perso l’Agricoltura per Patuanelli, ridimensionato senza colpe, essendo stato il migliore trai ministri grillini. E poi mderuta segnalazione il grande ritorno di Brunetta, economista e polemista vivacissimo, buona scelta perché è forse l’unico in grado di turbare i sogni di i burosauri romani all’insegna della necessaria riforma. Nessuna meraviglia su Daniele Franco, da sempre vicinissimo a Draghi, di cui sarà fidato braccio destro all’Economia. Né su Marta Cartabia – altra vittoria a tavolino sul predecessore Bonafede, fidatissima di Mattarella – che avrà l’ingrato compito di tentare la riforma della casta meno riformabile del mondo, la magistratura italiana: vedremo se le toghe oseranno dire “niet” anche ad una collega eccellente come lei.

Il resto è da valutare: il sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli, un tecnico di pubblica amministrazione che evidentemente Draghi conosce e stima; Cristina Messa alla ricerca, già stimatissima rettrice dell’Università Bicocca di Milano; la Gelmini, per trattare da destra lo spinoso tema dell’autonomia, che le viene affidata; la Carfagna, appassionata paladina del Sud; Erica Stefano alla disabilità e Vittorio Colao all’innovazione: si vedrà se almeno stavolta toccherà palla.