Troppo concentrati sul buco della serratura dal quale spiare i Cinquegatti che fingevano di star decidendo se votare o meno l’unica soluzione che gli salva 350 mila euro di immeritati stipendi da parlamentari (certo che la votano, quando gli ricapita?) noi dei media ci siamo dimenticati la notizia che fotografa il vero degrado, la vera minaccia che pende più del virus sul nostro futuro e soprattutto su quello dei nostri figli.

La notizia sta in quel rapporto dell’Istituto superiore di Sanità per la Procura di Napoli Nord che sancisce la correlazione di causa-effetto tra i 2767 siti abusivi di raccolta dei rifiuti del napoletano e il tasso di mortalità in 38 comuni della provincia napoletana per tumore alla mammella, leucemia, complicanze dell’asma e simili.

Quattrocentomila persone hanno vissuto per anni a meno di 100 metri da almeno uno dei siti in cui la camorra stivava i rifiuti – mentre anche il capoluogo napoletano si riempiva di monnezza, i Cinquestelle crescevano e governava il Cetto di turno – e si sono intossicati.

Non è più una deduzione ovvia, ma è un dato accertato. Un’epidemiologia come a Taranto e peggio che a Taranto o Savona. Figlia della tacita complicità delle stesse vittime, prive dell’anticorpo dell’indignazione. Figlia di una classe politica locale – e anche non – collusa con la camorra. La faccia peggiore dell’Italia reale, somigliantissima a questi quattro questuanti incollati col Bostik agli scranni di Montecitorio e Palazzo Madama, che ne sono in fondo soltanto l’aspetto grottesco, tragicomico, non essendone paradossalmente nemmeno i diretti responsabili, perché le colpe risalgono a prima, ad anni prima, anni di inarrestabile deterioramento del tasso di civismo e di senso della collettività.

Abbiamo avuto la politica che ci siamo meritati, adesso è un canto del cigno questo che la sta per sospendere per un annetto (fino all’elezione del Quirinale, poi si vedrà) grazie ai poteri semipieni che verranno dati oggi a una persona seria.

Utilizzando l’opportunismo dei questuanti – che voceranno dalla mattina alla sera ma non oseranno rischiare di dover tornare al voto e rinunciare ai soldi – Mario Draghi potrà prendere perfino qualche decisione impopolare per procrastinare una cessione di sovranità che altrimenti sarà inevitabile a fronte di un debito prossimo a diventare insostenibile. Ma non basterà Draghi a trasformare un colpo di reni in una ripresa se non accadrà un miracolo vero. E chi ci crede? Solo qualche illuminato pieno di grazia.

Il miracolo vero di un Paese che ha scordato il “noi” e sa usare soltanto l’”io”.

Un Paese dove la gente non osava ma in fondo neanche pensava di poter denunciare la camorra dei rifiuti. Dove non funziona la giustizia civile, ma certo nemmeno quella penale: e pure l’Europa, come può chiederci di riformare la prima senza risanare la seconda? Dove nemmeno la fattura elettronica ha debellato l’evasione perfetta del ciclo del contante, che nessun partito ha avuto il coraggio di ridurre al minimo. Un Paese che si è scelto una classe politica di voltagabbana senza vergogna.

I Grillini si sono sorbiti l’alleanza con l’odiata Lega, poi con l’odiato Pd, poi con l’odiato Draghi. La Lega, quella di Rinaldi e di Borghi, quella dell’”usciamo dall’euro”, scodinzola buona buona sotto la scrivania dell’ex capo dell’euro. Forza Italia, per esistere, tira fuori dalla campana di vetro il fondatore che condusse gloriosamente lo spread a quota 600 intanto che faceva fare sette docce alla povera D’Addario, chiamava “culona inchiavabile” la Merkel e si faceva igienizzare i denti da una signorina botulino.

E il Pd? Usurpatore di un 24% di voti di illusi di sinistra, privo di linea come di punto, virgola e punto e virgola, pratica una politica chiara come la pronuncia-zeppola del suo segretario, pronto a tutto e buono a nulla.

Questa gente l’abbiamo votata e selezionata noi, così come gli abitanti di quei 38 comuni avvelenati dalla monnezza si sono per anni tenuti cari-cari i loro capi-cosca a comandare, senza denunciarli, senza neanche saper più immaginare una vita diversa.

Da vent’anni il resto d’Europa cresce e noi no, c’impoveriamo, c’indebitiamo e allontaniamo il benessere che abbiamo vissuto noi vecchi dal futuro dei nostri figli.

La parentesi di Mario Draghi, spuntato come un coniglio dal cilindro di un prestigiatore opaco come Sergio Mattarella ma per lo meno onesto, serve allora a che cosa? A poterci prendere i soldi europei, che sono però al 60% debito pubblico in più. Un debito che era al 132% del Pil, prima della pandemia, già quasi insostenibile, e arriverà al 165%, come il Giappone – che però vive di disciplinata autarchia e – e come la Grecia, che vive poveramente appunto di sussidi europei.

Potremmo anche rimborsarlo, questo debito, senza finire in miseria, ma per riuscirci non dovremmo più dare spazio a bibitari e capocomici, dovremmo ritrovare dentro noi stessi, a tutti i livelli della società, lo scatto per indignarci ancora, per non prendere sul serio questi quattri pagliacci, per denunciare i delinquenti, chiamare i carabinieri quando vediamo uno scippo, denunciare (ma a chi? A Palamara?) i magistrati che non raccolgono le nostre denunce.

Insomma, dovremmo essere cittadini e non sudditi. Ieri i Savoia, i Borbone o il Papa Re, oggi il Nulla fatto Movimento, domani la Trojka: è il destino dei sudditi. Invece dovremmo scegliere di essere popolo e di utilizzare la democrazia che ci hanno dato quelli che hanno combattuto il montagna, quelli che hanno scritto una bella costituzione ma l’hanno affidata a mani via via sempre più sbagliate. Sta in noi scegliere, ma è l’ultimo giro di giostra. Buon lavoro a Mario Draghi.