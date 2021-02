Sviluppo sostenibile e circular economy: tutti gli interventi del nostro convegno, con le conclusioni di Tiziano Treu

Mercoledì 10 febbraio, proprio nel giorno in cui durante le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi è stata annunciata l'istituzione del "Ministero per la transizione ecologica", in diretta streaming sul nostro sito si è tenuto il convegno su “Sviluppo sostenibile & circular economy – Nuovi manager per una nuova normalità”, con ospiti di altissimo livello chiamati a fare proposte su un nuovo modo di fare impresa.

Coordinato dal nostro direttore Sergio Luciano, il convegno ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori, stakeholder e rappresentanti delle istituzioni.

L'insigne economista e presidente del Cnel, Tiziano Treu, ha chiuso i lavori.





Filomena Maggino, Benessere Italia



“Occorre governance ed è indispensabile superare la settorialità”: è molto chiara Filomena Maggino, presidente della Cabina di Regia Benessere Italia di Palazzo Chigi, spiegando la sua visione della sostenibilità come punto cardine dell’azione di governo in Italia nel suo intervento introduttivo.

“La nostra cabina è stata istituita dal presidente Giuseppe Conte due anni fa – ha spiegato la docente di statistica della Sapienza che il premier ha scelto per guidare la struttura – e quindi non aveva nulla a che fare con l’emergenza sanitaria, ma ha posto da subito tra i cinque criteri guida del suo agire la rigenerazione equo-sostenibile dei territori, la mobilità e coesione territoriale, la transizione energetica, la qualità della vita e l’economia circolare. Abbiamo subito voluto valutare quali potessero essere azioni da intraprendere in termini di governance. Nella Cabina sono rappresentati ai massimi livelli tutti i ministeri. La nostra struttura attende ora di conoscere l’orientamento del nuovo governo per poi chiedere ai nuovi ministri di indicare i propri rappresentanti in Cabina”. “Il sistema di governance – continua la professoressa Maggino ci ha consentito di capire quali erano quei segmenti e settori che necessitavano di più spinta e cura nella prospettiva della promozione del benessere ecosostenibile”.



E dunque con il modello di una delle azioni del governo uscente che senza dubbio saranno riprese dal nuovo esecutivo, in coerenza con i criteri ispiratori del Next generation Eu, si è aperto un dibattito a più voci su quanto sia importante ma anche sfidante gestire in azienda e sul territorio la transizione energetica ed ecologica. “La sostenibilità, sia quella ambientale che soprattutto quella sociale non è un pasto gratis – ha detto il direttore di Economy Sergio Luciano introducendo il dibattito - comporta investimenti, impegno, competenze, e per quanto possa rendere, ed anche molto, in termini di ritorni economici quasi mai lo fa sul breve termine: quindi richiede pazienza e costanza”.



Stefano Cuzzilla, Federmanager



Per il partner editoriale dell’evento, la Federmanager con il suo presidente nazionale Stefano Cuzzilla, “le aziende e il loro management devono lavorare in tandem, con il supporto delle istituzioni. E per coinvolgere profondamente in questi percorso obbligato ma difficile anche le Pmi occorrono incentivi, defiscalizzazioni, per cambiare davvero la cultura aziendale e non limitarsi ad un’operazione di facciata ma incidendo profondamente nelle filiere produttive”.

Dopo la prolusione del professor Franco Ferrario – ingegnere elettronico, consulente industriale e ambientalista – che ha ricordato con poche cifre quanto il sistema mondiale sia ancora distante dagli obiettivi di abbattimento delle emissioni, e quanto ciò ci esponga a rischi fatali che possono però ancora essere scongiurati se riusciremo ad agire rapidamente, è iniziata una carrellata di opinioni di altissimo livello.



Fabrizio Gavelli, Danone



Il General manager di Danone ha aperto la tavola rotonda tra imprenditori portando la testimonianza del colosso mondiale dell’alimentazione che ha scelto di diventare (dal gennaioo 2020) una B-Corp per esprimere al massimo livello attualmente certificabile il proprio impegno globale a favore dell’ambiente, ma anche del sociale, ricordando cosa significa: “Abbiamo cambiato il nostro statuto sociale, secondo le tre password: one planet, one heart, one community. Siamo convinti che le aziende debbano migliorare la salute delle persone e del pianeta. Siamo la più grande B-Corp del mondo e diventeremo B-Corp a livello mondiale entro il 2025. La nostra ispirazione è che il mercato da solo non può risolvere i problemi, secondo l’ispirazione dell’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco”.





Pierroberto Folgiero, Maire Tecnimont



E’ un modo forte di guardare al futuro, che cambia la vita delle aziende. Di tutti i settori. Da quello dell’alimentazione, l’energia primaria della vita, all’altra energia cruciale, la forza motrice, l’energia elettrica, e ne ha parlato l’a.d. di Maire Tecnimont e della sua controllata Nextchem Pierroberto Folgiero: “Il nostro profondo ingaggio sulla sostenibilità ci sta un dividendo di natura emotiva e relazionale importante. Stiamo anche sperimentando che il settore dell’energia, di solito popolato di ingegneri che sono anche, in qualche maniera, pionieri, in sedi faticose e scomode, sta attirando ancora più talenti di prima, orientati con entusiasmo all’impegno per la transizione energetica, non solo in Paesi lontani ma anche in Italia. E’ una sfida molto bella, con un grande salto rispetto al passato”.



David Brussa, Illy



Per David Brussa, capo della sostenibilità del gruppo Illy – un colosso presente in 140 Paesi al mondo, già al 90% della certificazione B.Corp. – “l’obiettivo è di diventare carbon-neutral nel 2033, a 110 anni esatti dalla fondazione. Davanti a noi vediamo una sfida enorme, incrementare la nostra riconversione energetica, trasformare il calore dei processi riutilizzandolo, senza sprecare più nulla, efficientare il packaging e continuare a perseguire costantemente l’obiettivo di garantire la qualità del caffè in una logica di agricoltura ecosostenibile, perché il 60% del nostro impatto ambientale è nell’agricoltura, che vogliamo sia sempre rigenerativa e biologica. In questa grande sfida la differenza la fanno le persone, la fanno i manager: unire sostenibilità ambientale, economica e sociale e farlo lungo tutta la filiera”.



Filippo De Caterina, L’Oreal



Un’esperienza tanto densa quanto relativamente poco nota è anche quella di un altro colosso, L’Oreal, leader globale della cosmetica con 30 miliardi fatturato, presente in 150 Paesi con 88 mila addetti e 8 miliardi di prodotti venduti ogni anni nel mondo, 35 siti di produzione carbon neutral: “Abbiamo ridotto il consumo di acqua del 51% - ha esordito Filippo De Caterina, capo della sostenibilità nel gruppo - Entro il ’25 tutto il gruppo sarà carbon neutral ed entro il 2030 ridurremo del 50% tutte le emissioni di gas serra in tutta la filiera. Le nostre parole d’ordine sono: ricaricabile, riciclabile o riusabile. Il 95% degli ingredienti che usiamo nei prodotti sarà a base biologica e il 100% della plastica proverrà da fonte riciclabile. Il nostro impegno si esprimerà anche sul sociale e garantiremo anche al 100% dei dipendenti dei nostri fornitori un livello di salario adeguato. E poi abbiamo lanciato un fondo da 150 milioni su 3 temi: il sostegno alle donne vulnerabili, all’economia circolare e alla rigenerazione. Abbiamo riorganizzato l’azienda sulla base di obiettivi di sostenibilità. Questi investimenti tornano in termini economici? Assolutamente sì: perché sarebbe un pessimo investimento puntare sulla distruzione del mondo. Siamo nati nel 1909 e vogliamo durare ancora secoli”.





Raffaella Manzini, Università LIUC



Al termine di questa carrellata di testimonianze di top-manager di grandissimi gruppi, una seconda tavola rotonda che ha schierato una formatrice, la direttrice della scuola di ingegneria dell’Università Liuc di Castellanza Raffaella Manzini; il presidente di una grande associazione d’imprese – Lorenzo Poli di Assocarta; Rita Santaniello, avvocato e consulente di Rodl & PArtners; e Matthieu David, country manager in Italia di Candriam, un gruppo globale di gestioni patrimoniali da sempre attentissimo alla sostenibilità nonche finanziatore di master importanti nella formazione manageriale.

“La giornata di oggi dimostra – secondo Manzini - che passare da modelli di business lineari a circolari comporta un cambio di paradigma. Se un nuovo paradigma deve affermarsi vuol dire che un insieme di strumenti e di leggi deve funzionare. I nostri studenti devono entrare nel futuro e per questo rendersi capaci di usare gli strumenti di questo nuovo paradigma, nel nostro corso di laurea di ingegneria gestionale stiamo procedendo così. In futuro ci sarà una sempre crescente consapevolezza della necessità di dotarsi di questi nuovi strumenti di management. E posso dire che le imprese del territorio rispondono bene alle nostre sollecitazioni”.



Matthieu David, Candriam



Matthieu David ha ricordato che Candriam ha deciso di lanciare a fine febbraio “un executive master dedicato ai professional già in attività, ancora una volta sul management della sostenibilità. Cerchiamo sempre di dare molta concretezza al sostegno della formazione e al finanziamento di progetti di ricerca che possano accelerare questo movimento assolutamente cruciale e urgente verso la sostenibilità del business sul lungo termine. Per chi ama la storia economica voglio ricordare che il 2020 è stato il 50° anniversario della dottrina di Milton Friedman secondo cui l’unico interesse di un’azienda dovesse essere la massimizzazione del valore e del profitto degli azionisti. Era una teoria che puntava tutto su breve termine, ma che oggi per fortuna non trova più spazio. Oggi è chiaro a tutti che dobbiamo decisamente guardare al lungo periodo e alla rifondazione del nostro modello di sviluppo”.



Lorenzo Poli, Assocarta



Per Lorenzo Poli la filiera industriale della carta riflette i due secoli di storia che ha, per cui oggi il 60% della carta prodotta in Italia proviene da materie riciclate: “Il nosrtro consorzio, il Comieco raccoglie e fa confluire nelle cartiere che le riciclano 5 milioni di tonnellate di carta sui 6 che vengono raccolti in Italia. E’ un settore estremamente attrezzato a far sì che tutto venga riciclato e nulla sprecato. La carta si può riciclare almeno 7 volte e la tecnologia continua a migliorare. Pubblichiamo da 21 anni un report ambientale che quest’anno per la prima volta abbiamo scritto a 4 mani con Lega Ambiente… Loro credono molto in noi e viceversa”.





Alessandro De Martino, Continental



Incisivo anche l'intervento di Alessandro De Martino di Continental, colosso tedesco del pneumatico e della componentistica elettronica per la mobilità, che ha parlato delle iniziative straordinarie per lo smaltimento dei rifiuti specifici, come quella attuata a Napoli rimuovendo 5000 tonnellate di prodotto esausto e utilizzandole per costruire campi sportivi a Scampia e a Caivano. Sugli interrogativi circa la sostenibilità reale della mobilità De Martino ha ricordato che ormai “le immatricolazioni di auto elettriche o ibride superano il 6% del totale, la spina sta diventando una realtà nel nostro mondo. E’ vero, però, che è molto importante che l’energia all’origine sia prodotta da fonti rinnovabili e che lo smaltimento delle componenti a fine vita sia a sua volta sostenibile”.





Rita Santaniello, Rödl e partner



Entrando più decisamente sugli aspetti sociali della sostenibilità, Rita Santaniello ha sottolineato come le consulenze più richieste oggi si concentrino sulle implicazioni organizzative e normative dello smart working: dai controlli a distanza alla privacy dei dati, alla cybersecurity. La normativa di settore fino a poco tempo fa era scarna, oggi però non è più così, la sostenibilità ha fatto il salto da nice to have al must have… La sfida è calare in basso le buone prassi sviluppate dalle grandi aziende e arrivare anche alla base del tessuto imprenditoriale italiano. Lo stesso vale anche per il mondo delle professioni”.

Già: calare le best-pratice della sostenibilità dall’empireo delle grandi aziende più sensibili al mondo capillare delle piccole e medie imprese. Di questo trasferimento di cultura manageriale per la sostenibilità ed anche della collaborazione pubblico-privato ha parlato, nelle sue conclusioni, il presidente del Cnel e insigne economista Tiziano Treu.



Tiziano Treu, presidente Cnel



“Pubblico e privato devono agire insieme e di concerto – ha detto Treu – la spinta dell’Unione Europea sarà importantissima. Bruxelles ha cambiato la sua visione degli investimenti ma era già prima molto avanti sia sulla visione che sulla pratica della sostenibilità. Adesso tocca a noi, tocca all’Italia. Sono decisivi i contributi di tutti, dal consumo – perché la prima politica energetica è il consumo oculato – alle imprese. Sono un po’ preoccupato dai tanti convertiti dell’ultima ora, non sempre anche se in buona fede sono sufficienti le intenzioni. Per coinvolgere davvero tutti nell’impegno per la sostenibilità bisogna dimostrare che è conveniente, ma spiegando che lo è sul medio periodo.

Un dato nuovo e importante, in questo contesto, è stata la riscoperta del ruolo dello Stato rispetto a quel clima di liberismo ruggente che si viveva prima e secondo cui sembrava che il mercato fosse bastevole a se stesso. Lo Stato però non deve significare incentivi a man bassa e indiscriminati, come furono in parte quelli per le rinnovabili. C’è per lo Stato un ruolo nuovo, quello di uno Stato orientatore. E poi c’è il tema della regolazione, materia delicata. Avendo davanti a noi 6-7 anni di utilizzo di fondi che hanno in primis l’obiettivo della promozione della transizione ambientale, dobbiamo includere in essa la formazione, che è un’infrastruttura sociale fondamentale che lo Stato deve sostenere. Il cambiamento in atto nei processi produttivi e nel lavoro è profondissimo. L’Italia, che seppe togliere dall’analfabetismo milioni di persone adesso deve fare lo stesso sforzo in meno tempo per portare la popolazione nel digitale. Abbiamo quattro milioni di aziende piccole e piccolissime, non sono come 100 grandi manager riuniti a Davos che dicono “viva l’ambiente”.

Su come difendere e rinnovare il lavoro in questo quadro, Treu è stato chiaro: “Viviamo anni di grande subbuglio. Con due spinte: la tecnologia digitale e la globalizzazione. Occorre ripensare tutto in quest’ottica. Il modello fordista e di Cipputi è ormai stravolto. Come regolare il nuovo quadro? Occorre una normativa nuova sui fondamentali, di tipo potenzialmente universale, con meno dettagli e rigidità, più procedure e più coinvolgimento delle persone. Ma c’è una cosa che voglio sottolineare: potenzialmente siamo in una fase ricca di prospettive, non credo che le nuove tecnologie siano solo destinate a cancellare i lavori, ne creeranno altri, e in particolare questa transizione verde è una delle nuove prospettive di crescita del lavoro. I lavori verdi sono destinati a crescer e sono amici dei lavori bianchi, quelli di cura, un settore fondamentale per la sostenibilità umana. Saranno meno colpiti i lavori non ripetitivi e soprattutto lquelli ricchi di conoscenza che potranno agire su diverse piattaforme. Cito ora l’ultimo contatto con i metalmeccanici: si punta su formazione ma anche sul fatto che i lavori del futuro devono essere meno fossilizzati e devono coinvolgere il ruolo persone e la loro abilità. Quanto all’imminente Recovery Plan non c’è nulla di automatico, per cogliere le opportunità occorre conoscere: anche come Cnel abbiamo chiesto che tutti i capitoli di dotazioni di risorse siano accompagnati dalla valutazione di impatto e occupazionale. Quanto alla formazione devo purtroppo dire che ne facciamo poca e male. Dobbiamo migliorarla a cominciare dal sistema di certificazione che deve ispirarsi a quello, chiaro e rigoroso, europeo. In definitiva, per diventare sostenibile il sistema non ha bisogno di un

Ronaldo della sostenibilità, siamo tutti noi a dovercene occupare. Se non è ben praticata e condivisa da milioni di persone, chi più chi meno, la sostenibilità resta vana”.