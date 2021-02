Gli “angeli” che fanno volare le aziende

Conosciamo profondamente le dinamiche delle imprese: la nostra struttura è composta da manager internazionali specializzati nelle varie funzioni aziendali». Malgorzata Iwona Dec (nella foto) guida, da Managing Director, incubatore di Igi Investimenti Group, uno dei pochissimi acceleratori a disporre di capitali diretti da investire: ha già erogato 176 milioni di euro e oggi cura lo sviluppo di 312 aziende. Quando si parla di accelerare una start-up, Malgorzata Iwona Dec sa bene come muoversi: «Quando un’impresa entra nel nostro acceleratore viene seguita da un angel investor dedicato che coordina simultaneamente il team di specialisti su assi strategici sensibili delle aziende», spiega. Le direttrici sono tre: «sviluppo del fatturato sia italia che estero», spiega, «apertura di nuovi mercati ed installazione di basi operative sia industriali che commerciali nei Paesi che riteniamo domestic country, quali Polonia, Azerbaijan, Turchia, Usa, Romania, Belgio e Spagna, Paesi dove abbiamo una presenza industriale consolidata con la capogruppo. Infine, servizi di corporate finance avanzata e tax planning».

Ma non solo: «Nel 2020, in pieno Covid-19, abbiamo costituito una struttura, all’interno di Accelera Hub, dedicata al microcredito fino a 50mila euro alle piccole imprese per agevolare le nuove startup di persone che hanno perso il lavoro». prosegue Malgorzata Iwona Dec. «Anche questa divisione ci sta dando grandi soddisfazioni». Quanto all’accelerazione, sono i numeri a parlare: «Il tasso di crescita dimensionale delle aziende che seguiamo è del 18% Yoy e con soddisfazione posso dire che abbiamo aiutato tutte le nostre imprese a superare in scioltezza gli impatti economici del Covid-19, accompagnandole in un profondo ripensamento dei loro processi interni, dei loro mercati e dei loro servizi con la rielaborazione di business plan di rilancio a prova di Covid. Tutti gli angel investor hanno ricoperto incarichi manageriali su grandi aziende di proprietà di Igi Group e conoscono profondamente i bisogni di un azienda in crescita che oltre di capitali ha bisogno di adeguamenti delle proprie strutture organizzative e manageriali. È per questo che al nostro interno abbiamo specialisti di Head Hunting e di Riorganizzazione industriale e trasferimento tecnologico». La struttura è composta da 36 professionisti su due basi operative in Italia, Roma e Modena, e nove all’estero: Varsavia, Cracovia, Barcellona, Baku, Istanbul, Miami, Bucarest, Brussels ed Alessandria D’Egitto. «Gli angel investor responsabili delle divisioni di specializzazioni realizzano piani personalizzati di finanza e private equity in un orizzonte di cinque anni sul cliente in modo da programmare per tempo il fabbisogno finanziario cui provvediamo direttamente», spiega la Managing Director di Accelera Hub.

«Oggi abbiamo delle eccellenze di servizio che sono lo sviluppo del business dei clienti con gare e appalti internazionali, dove le nostre specialist intermediano circa 800 milioni di euro al mese di gare a rilevanza europea con una percentuale di successo del 65% (dato al dicembre 2020) ed i servizi di private equity research che nell’anno appena concluso hanno realizzato l’obiettivo di 1,280 miliardi di euro di raccolta a favore delle nostre aziende. I nostri startupper ideali sono specialisti che decidono di intraprendere una nuova strada imprenditoriale o aziende ed imprenditori consolidati che coltivano con determinazioni l’ambizione della crescita multinazionale su mercati ad alto tasso di evoluzione dove Accelera Hub è in grado di accompagnare».

