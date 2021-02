Quella rete che dà la scossa (anche) agli affari

NoiEnergia è un’azienda di fornitura energetica, nata a Molfetta (Ba) nel gennaio del 2014 e ufficialmente operativa come fornitore diretto di energia da novembre 2016. Nata da quattro imprenditori molfettesi, nel corso degli anni l’azienda è diventata il punto di riferimento nel settore della fornitura energetica per un pubblico sempre più numeroso, arrivando ad accogliere nel proprio portafoglio oltre 10mila clienti, mediante la costruzione di un rapporto basato sulla fiducia e sulla relazione umana.

“Noi” ed “Energia”. Il senso sta tutto qui. La dimensione collettiva, che rende il cliente realmente parte di una grande famiglia, e il settore di riferimento, nel quale viene trasportato entusiasmo, competenza e professionalità.



La scelta di sviluppare il franchising

Il mercato dell’energia è in fermento, soprattutto grazie alle possibilità offerte dall’EcoBonus e dalle Lec, che sono il futuro dell’economia italiana, energetica e non. L’azienda crede fermamente nella formula del franchising, «perché crediamo nella forza del territorio e nella relazione con chi lo abita; non vogliamo che NoiEnergia venga percepita come una realtà lontana, vogliamo che venga identificata con persone vicine ai clienti, persone in cui si possano riconoscere e che siano in sintonia con i valori della nostra azienda», spiega Saverio Bufi, direttore commerciale e marketing dell’azienda, che prosegue: «Abbiamo diverse trattative in fase molto avanzata per aperture in diversi punti della Puglia; la prossima apertura prevista è quella di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, mentre al momento abbiamo due punti vendita gestiti direttamente da noi, due uffici in franchising in Puglia e tre uffici in franchising in Sicilia, a Biancavilla, Adrano e a Paternò. L’ufficio di Biancavilla, il nostro primo affiliato, nel tempo è diventato addirittura reseller di energia, evolvendo il proprio business. Questo è uno dei nostri grandi punti di forza del nostro progetto: la possibilità di diventare reseller in proprio».

Noienergia punta sull’apertura di sedi fisiche sul territorio per annullare la distanza tra utente e fornitore

L’amore nei confronti del territorio in cui si lavora è la prima caratteristica che si ricerca in un potenziale affiliato di NoiEnergia, che non è un semplice intermediario tra l’azienda madre e il cliente, ma il vero e proprio fornitore diretto di luce e gas della propria città e del proprio territorio. Torniamo a far parlare Saverio Bufi, che ci spiega più nel dettaglio il profilo di un ideale candidato ad aprire un ufficio in franchising di NoiEnergia: «È una persona sveglia, dinamica e coraggiosa, una persona positiva e proattiva, che è pronta ad abbracciare il cambiamento in atto nel settore energia ed esserne protagonista insieme a noi. Il nostro affiliato tipo è il consulente che già lavora nel settore e vuole crescere ed espandere il suo business diventando imprenditore».

Ma non è solo la possibilità di entrare nel mondo della fornitura energetica aprendo un ufficio in franchising l’unica fonte di business a cui si va incontro abbracciando la filosofia del progetto, ma anche quella di diventare fornitore in proprio, e il caso dell’ufficio di Biancavilla lo dimostra; ufficio che è passato da punto in franchising a fornitore autonomo di energia. NoiEnergia non cerca solo persone che già lavorano nel settore, ma anche «imprenditori di settori affini interessati a completare il proprio portafoglio, animati dalla curiosità, dalla determinazione e dalla resilienza».



La formazione del franchisee

Elemento fondamentale del percorso di chi decide di approcciare il progetto NoiEnergia è quello relativo alla formazione. Il franchisee viene infatti formato online, su una piattaforma proprietaria nella quale vengono caricati periodicamente videocorsi formativi e materiale di studio; contestualmente c’è un percorso di formazione operativa sul campo, con un periodo di affiancamento, nel momento dell’inserimento iniziale con i nostri tutor, energy advisor veterani attivi sul territorio. Oltre alla formazione online, poi, i vertici dell’azienda tengono periodicamente workshop formativi che tengo in prima persona.

Crm, app e tool all’avanguardia supportano quotidianamente l’affiliato nella gestione della relazione con il cliente

L’offerta del progetto di franchising di NoiEnergia include l’uso del Crm commerciale e del software di fatturazione, la possibilità di utilizzare l’app NoiCommunity come strumento di marketing, workshop di formazione, tool di marketing automation e il supporto del nostro team marketing, l’operatività del nostro servizio clienti e tanto altro ancora. NoiCommunity, l’app mobile di NoiEnergia, è un’app rivoluzionaria per il settore perché permette di abbinare alla vendita di contratti di luce e gas anche la possibilità di avere una vetrina di retail marketing per le microattività che sono clienti di NoiEnergia, fornendo un enorme stimolo all’economia del territorio grazie alle possibilità offerte dal marketing di prossimità.

NoiEnergia offre la possibilità di utilizzare un marchio conosciuto e ben posizionato nel mercato dell’energia, un marchio che ha già la fiducia di oltre 10mila clienti, supporto e formazione continuativi e l’accesso agli strumenti e strategie di marketing più avanzate. Al franchisee viene chiesto entusiasmo, voglia di fare e di imparare, voglia di mettersi in gioco e migliorare giorno dopo per crescere tutti insieme.



Le prospettive di guadagno

Un franchisee può raggiungere il break even dell’investimento di solito tra il decimo e il dodicesimo mese di attività; il guadagno del franchisee è variabile, poiché si basa sul numero di clienti in portafoglio. Un’ulteriore fonte di guadagno è rappresentata dalla possibilità di effettuare sia upselling che cross selling, vendendo prodotti extrautilities ma collegati al mondo della fornitura energetica, rateizzandone il pagamento inserendolo direttamente In bolletta.

www.noienergia.com

franchising@noienergia.com

Tel. 080/3387704