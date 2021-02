Si terrà il prossimo 9 febbraio, a partire dalle 17.00, la web conference su “Imprese e capitali: un circuito per ripartire”. Il presidente AIFI, Innocenzo Cipolletta, aprirà i lavori dell’evento online che parlerà del ruolo del private capital a supporto delle pmi italiane. Per conoscere l’agenda con tutti gli interventi, clicca qui. Per iscriversi, clicca qui