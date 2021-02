La bistecca della discordia, negli Usa si litiga per il Covid

Dall'inizio della pandemia, l'industria della carne negli Stati Uniti ha lottato per contenere la diffusione del Covid-19 nelle sue strutture. Gli impianti di confezionamento della carne, pieni di rischi di lunga data, sono stati sede di alcune delle peggiori epidemie sul posto di lavoro del paese. Questa settimana, la sottocommissione ristretta della Camera sulla crisi del coronavirus ha lanciato un'indagine sulla mancanza di preparazione dell'industria e sul fallimento nel fermare la diffusione.

L'indagine della sottocommissione si concentrerà su JBS, Smithfield Foods e Tyson Foods, che secondo la sottocommissione si sono "rifiutati di prendere le precauzioni di base per proteggere i loro lavoratori" e hanno "mostrato un disprezzo insensato per la salute dei lavoratori". Ai lavoratori, molti dei quali sono immigrati e rifugiati, non viene concesso alcun congedo per malattia. Fino ad oggi, più di 50.000 lavoratori del meatpacking sono stati infettati, causando almeno 250 morti.

Le aziende sotto esame sostengono di aver speso centinaia di milioni di dollari per mettere in atto protezioni contro il coronavirus e aumentare temporaneamente i benefici e la paga, ma la sottocommissione della Camera dice che avrebbero potuto - e dovuto - fare di più.

15 anni fa, la Casa Bianca ha lavorato con i dirigenti del settore alimentare e agricolo per creare un piano per sostenere i servizi critici del paese in caso di pandemia. Il rapporto istruiva le aziende a prepararsi a un numero significativo di lavoratori assenti per malattia, a sostenere il distacco sociale negli impianti di produzione e a collaborare con i funzionari sanitari locali per mantenere gli impianti sicuri. 15 anni dopo, le aziende sotto inchiesta non avevano attuato quasi nessuna delle raccomandazioni per la preparazione alla pandemia.

Così, quando la pandemia ha iniziato a dilaniare gli Stati Uniti lo scorso marzo, gli impianti di confezionamento della carne si sono trovati a lottare per consentire la distanza sociale dei lavoratori e trovare abbastanza maschere per i lavoratori, molti dei quali hanno dovuto indossare vecchie magliette e maschere per dormire per coprire il viso.

Sotto l'ultima amministrazione presidenziale, l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration), l'agenzia federale incaricata di sanzionare le aziende per tali comportamenti pericolosi, ha emesso solo "poche e misere multe" e ha aspettato mesi dopo aver ricevuto le denunce dagli stabilimenti di confezionamento della carne prima di condurre qualsiasi indagine.

Non è chiaro cosa verrà fuori da questa indagine della Camera. Se il passato è un indizio, dopo molte udienze pubbliche, queste gigantesche compagnie di carne saranno costrette a pagare multe che, sebbene grandi, costituiscono solo una piccola frazione dei loro ricavi annuali. E i pericoli fondamentali rimarranno invariati. Ma è una nuova amministrazione, un nuovo Congresso, e tutto è possibile.