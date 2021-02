Immigrazione, Biden apre ma le regole Usa bloccano

Il giorno del suo insediamento, il presidente Biden ha firmato un'azione esecutiva che ordina una sospensione di 100 giorni sulle deportazioni degli immigrati. 48 ore dopo, il procuratore generale del Texas Ken Paxton ha fatto causa, sostenendo che la moratoria era incostituzionale. Il martedì seguente, un giudice federale nominato da Trump a Corpus Christi ha bloccato l'ordine di sospensione di Biden. Sono rimaste in vigore le linee guida precedenti che stabilivano che le deportazioni dovevano essere limitate ai sospetti terroristi, ai criminali condannati ritenuti una "minaccia alla sicurezza pubblica" e ai migranti arrivati dopo il primo novembre. Paxton era estasiato, twittando che la sua squadra aveva fermato una "insurrezione sediziosa di sinistra".

La US Immigration and Customs Enforcement (ICE) affronta molteplici accuse di abusi dei diritti umani e accuse di aver preso di mira in modo sproporzionato i migranti neri. Il giorno prima dell'inaugurazione, l'ICE ha inviato un volo di deportazione ad Haiti con persone che non rientrano in nessuno dei criteri stabiliti. Un deportato mirato era Paul Pierrilus, un consulente finanziario di 40 anni di New York che ha vissuto negli Stati Uniti per 35 anni, non è mai stato ad Haiti e non è un cittadino haitiano. Pierrilus è stato tolto dal volo del 19 gennaio all'ultimo minuto dopo l'intervento del suo deputato locale, Mondaire Jones.

Nonostante la temporanea sospensione, Pierrilus è stato trasportato in aereo ad Haiti all'inizio di martedì. "Non c'era niente che potessimo fare per fermarlo", ha detto Jones. Definendo l'ICE come un'incontrollata "agenzia canaglia", Jones ha aggiunto: "Non c'è mondo in cui un'agenzia sotto il controllo del capo del ramo esecutivo debba continuare a deportare persone dopo che il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo che ferma le deportazioni per 100 giorni".

Lunedì, una coalizione di gruppi per i diritti ha presentato nuove accuse di abuso da parte dell'ICE di richiedenti asilo camerunesi, costretti a firmare i propri ordini di deportazione. Le nuove informazioni si sono aggiunte alle affermazioni dello scorso ottobre da parte dei camerunesi che gli agenti li hanno soffocati e minacciati di ucciderli durante la frenetica spinta di rimozione pre-elettorale dell'amministrazione Trump.

Il senatore Chris Van Hollen (D-MD) ha detto martedì: "L'ICE sta accelerando i voli in sospeso per molti di questi richiedenti asilo che sono sfuggiti alla tortura e alla morte nei loro paesi d'origine, solo per essere rimandati indietro in un pericolo imminente senza una giusta o completa considerazione delle loro richieste di asilo". Ha aggiunto che questa pratica va contro i valori della nostra nazione e deve essere fermata.

Il Camerun è un paese pericoloso nel mezzo di un conflitto civile che dura da anni. Di centinaia di camerunesi deportati lo scorso autunno, molti sono ancora dispersi; altri hanno avuto i loro documenti confiscati e hanno affrontato l'arresto. Tuttavia, un altro volo di deportazione è partito mercoledì, trasportando camerunesi di lingua inglese che temono giustamente per la loro vita al ritorno.