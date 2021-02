Il digitale da Covid ha un altissimo costo ambientale

Durante la pandemia di COVID-19 le persone in tutto il mondo hanno adottato stili di vita sempre più digitali. Trasmettono film in streaming, partecipano a riunioni su Zoom e sudano attraverso lezioni di ginnastica online. Molti di loro, tuttavia, difficilmente considerano l'impatto ambientale di questo comportamento.

Un nuovo studio condotto dall’Università di Yale tiene conto dell'impronta ambientale nascosta di questo aumento dell'attività digitale, stimando le sue emissioni di carbonio, il consumo di acqua e l'uso del suolo.

Pubblicato sulla rivista “Resources, Conservation, and Recycling”, lo studio stima che l'uso di internet è aumentato fino al 40% in tutto il mondo in seguito ai lockdown del 2020, e questo picco nell'attività online ha innescato una domanda di fino a 42,6 milioni di megawatt-ora di elettricità supplementare per sostenere la trasmissione dei dati e per alimentare i centri dati - gli edifici che ospitano l'hardware e i dati delle reti di computer, i servizi cloud e le applicazioni digitali.

Se il mondo deve passare a un'economia verde, affermano gli autori, allora questi costi ambientali spesso trascurati devono essere completamente esposti e affrontati.

Forse non avete bisogno di trasmettere tutti i film in HD. Forse considerare di spegnere la funzione video durante una riunione di Zoom, quando possibile.

"Il passaggio al digitale ha importanti benefici ambientali, come la riduzione delle emissioni di carbonio legate ai viaggi, ma la transizione verso un mondo più incentrato sul digitale non è così pulita come si potrebbe pensare", ha detto Kaveh Madani, Henry Hart Rice Senior Fellow presso il Council on Middle East Studies del MacMillan Center for International and Area Studies di Yale, che ha guidato lo studio. "Vogliamo fornire alle persone le informazioni di cui hanno bisogno per fare buone scelte, in modo da non sviluppare abitudini che danneggiano l'ambiente e sono difficili da interrompere".