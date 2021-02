I Redditer e I loro fratellini rischiano il collo a Wall Street

Gli investitori al dettaglio statunitensi collegati alla comunità WallStreetBets di Reddit sono stati la causa dell'impennata iniziale di GameStop e di altri singoli titoli che sono stati soggetti a pressioni short. Tuttavia, è possibile che altri gruppi - come gli investitori stranieri e persino le istituzioni - abbiano seguito e contribuito al rally e alla volatilità di GameStop. Non c’è da essere nemmeno convinti che gli investitori al dettaglio siano i soli responsabili degli alti rendimenti dell'S&P 500. Mentre gli investitori al dettaglio annoiati in quarantena possono aver aiutato a sostenere il mercato, anche gli stimoli aggressivi del governo e gli interventi della Fed hanno giocato un ruolo importante. C’è da essere molto più preoccupati per gli investitori al dettaglio che per gli investitori istituzionali. GameStop e altri "sballati" alla fine crolleranno, non importa quanti meme vengono fatti sulle navi razzo verso la luna".

Ma allora le piattaforme di day trading hanno bisogno di nuovi limiti o regolamenti?

Vale la pena considerare i modi per evitare una ripetizione del blocco selettivo del trading di Robinhood, che ha impedito agli investitori al dettaglio di acquistare azioni e opzioni call in un momento in cui gli investitori istituzionali potevano commerciare liberamente. Tuttavia, dovremmo essere molto attenti quando implementiamo nuovi regolamenti, che potrebbero avere conseguenze non volute che lasciano gli investitori al dettaglio in condizioni peggiori. Un'opzione è quella di costringere Robinhood e aziende simili a tenere più contanti in modo che possano gestire un alto volume di transazioni al dettaglio durante i periodi turbolenti. D'altra parte, una tale regolamentazione potrebbe rendere più costoso per Robinhood offrire servizi che beneficiano gli investitori al dettaglio.

Al contrario, le istituzioni sono meglio in grado di assorbire rischi e perdite. In futuro, gli investitori istituzionali probabilmente eviteranno di andare allo scoperto su un titolo così tanto che l'interesse allo scoperto superi il 100% delle azioni disponibili. Hanno imparato che un alto interesse allo scoperto attira l'attenzione di comunità come WallStreetBets di Reddit, e che queste comunità sono in grado di coordinare gli short squeeze.