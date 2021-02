Da Morgan Stanley una stroncatura delle Borse emergenti

Secondo Morgan Stanley le azioni dei mercati emergenti (Em) potrebbero aver già raggiunto il massimo dell'anno.Come mai un simile giudizio?

Le azioni EM stanno andando bene ultimamente: uno dei principali indici EM è salito dell'80% da marzo, e ha raggiunto un massimo storico proprio il mese scorso. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che il dollaro si è indebolito rispetto alle valute sottostanti dei titoli, il che li rende più interessanti per gli investitori americani. O potrebbe essere perché le azioni EM tendono a riflettere la performance economica globale, che è stata più promettente da quando i vaccini sono stati annunciati.

Ora Morgan Stanley esercita un suo controllo della realtà: ha sottolineato che il principale indice azionario EM è già più alto di quanto la banca si aspettava alla fine di quest'anno, il che significa che probabilmente non ha ancora molto da salire...

C'era una serie di ragioni per cui Morgan Stanley è arrivata a questa conclusione, ma ecco tre delle più importanti. In primo luogo, l'azienda ha sottolineato che il valore del dollaro USA ha effettivamente smesso di scendere rispetto alle altre valute. In secondo luogo, il rame - che è prodotto principalmente nei mercati emergenti - tende a vedere il suo prezzo muoversi in linea con le azioni EM, e quel prezzo è attualmente in calo. E in terzo luogo, gli investitori hanno versato una grande quantità di denaro nei fondi EM - una mossa che storicamente è arrivata appena prima di un calo dei prezzi delle azioni di queste regioni.

In questo quadro, l'India potrebbe essere la vostra migliore scommessa.

Se avete intenzione di rischiare sui mercati emergenti, Morgan Stanley pensa che l'India sia il posto migliore dove andare a cercare opportunità (tweet this). La banca ritiene che il bilancio recentemente annunciato dal governo indiano potrebbe fare un buon lavoro per rilanciare l'economia del paese, il che dovrebbe avere un effetto positivo sui guadagni delle aziende e potrebbe, a sua volta, inviare le azioni del paese in alto fino al 10%.