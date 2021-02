Caterpillar, un titolo-faro che illumina la ripresa Usa

Caterpillar, il grande produttore di attrezzature per l'edilizia ha riportato guadagni trimestrali migliori del previsto. Bene! Le economie globali hanno iniziato a riprendersi dal crollo causato dalla pandemia lo scorso trimestre, e così sta facendo il business infrastrutturale essenziale che le rimetterà in piedi. E certo, è stato del 22% più basso rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma è molto meglio dei cali del 54% e del 70% nel secondo e terzo trimestre dell'anno scorso.

Tutto questo è importante perché Caterpillar è un faro economico. In altre parole, una forte domanda per le sue attrezzature è generalmente un buon segno per l'economia globale nel suo complesso. E la domanda sembra essere in aumento - abbastanza che l'azienda si aspetta vendite più forti questo trimestre rispetto allo stesso periodo (coronavirus-lite) dell'anno scorso.

Il titolo Caterpillar è un titolo "ciclico", il che significa che le sue fortune sono strettamente allineate a come va l'economia in generale. Le azioni "value" cicliche e a buon mercato hanno avuto un'impennata negli ultimi tre mesi, ma questo si è fermato nelle ultime settimane - probabilmente a causa (sì, anche noi ci siamo stufati di dirlo) della pandemia. Dopo tutto, è più probabile che una ripresa economica completa sia ritardata alla luce di tutte le nuove varianti e delle difficoltà dei vaccini. Gli investitori, quindi, potrebbero aspettare di vedere prove reali dell’efficacia delle campagne di vaccinazione prima di essere disposti ad andare all in su titoli ciclici come Caterpillar.