Amazon vola (anche) sul cloud nel quarto trimestre

I risultati del quarto trimestre del gigante dell'ecommerce, Amazon, hanno battuto le aspettative. È stato il successo dei due più grandi business di Amazon a guidare la forte performance dello scorso trimestre: AWS - il segmento di cloud computing di Amazon - ha fatto tipicamente bene, mentre la crescita dell'ecommerce, alimentata dalla pandemia, ha mandato il business al dettaglio dell'azienda a nuove altezze.

E le buone notizie non si sono fermate qui: Amazon ha preparato gli investitori per un altro trimestre impressionante, dicendo che guadagnerà l'8% in più di entrate rispetto alle previsioni degli analisti. C'era un "ma", attenzione: Il fondatore e Ceo Jeff Bezos ha annunciato che passerà al ruolo di presidente esecutivo nel corso dell'anno. Questo senza dubbio solleverà domande sul futuro dell'azienda, e potrebbe essere il motivo per cui la sua valutazione di 1,7 trilioni di dollari è appena salita dopo l'aggiornamento.

Tutti i dettaglianti del mondo stanno cercando di essere più simili ad Amazon.

Uno dei motivi per cui Amazon è così dominante nello spazio dell'e-commerce è che è un rivenditore "multi-brand", il che significa che dà ai suoi clienti una gamma più ampia di opzioni rispetto ai soli prodotti a marchio Amazon. Questa è una lezione che anche i rivenditori britannici di moda online ASOS e Boohoo sembrano aver imparato: entrambi si sono espansi oltre i loro marchi eponimi il mese scorso, con il primo che ha acquistato Topshop e Miss Selfridge per 400 milioni di dollari, e il secondo il rivenditore in bancarotta Debenhams per 75 milioni di dollari. La speranza è che queste aggiunte porteranno più clienti e offriranno a quelli esistenti più scelta, dando alla crescita di entrambe le aziende una spinta duratura.

Gli analisti potrebbero aver visto questo aggiornamento promettente e le previsioni ottimistiche venire, e non solo perché Amazon è stato su una lunga corsa di forma. Le probabilità erano a suo favore dopo che il suo doppelgänger cinese dell'ecommerce, Alibaba, ha annunciato i propri guadagni trimestrali migliori del previsto martedì, insieme ad un primo profitto per il suo segmento cloud.