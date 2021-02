Dentro il business della canapa light

In collaborazione con

È un mercato in crescita, quello della cannabis light. La consumano i giovani tra i 18 e i 22 anni (ma i maggiori consumatori sono gli over 30) e pure gli ultrasettantenni, con una spesa media, per i consumatori regolari, di 50 euro al mese. A livello mondiale, si parla di qualcosa come 25,4 miliardi di dollari, che diventeranno 26,6 entro la fine del 2026. In Italia la filiera coinvolge più di 10mila occupati, per un giro d’affari che supera i 150 milioni di euro (dai 40 milioni di quattro anni fa). Per entrare nel business senza impegnarsi in una società agricola, ci sono due strade: diventare rivenditori o affiliarsi a un brand.

A offrire entrambe le opportunità è Cbd Logistics, la società svizzera nata a gennaio 2017 che ha dato l’impulso al mercato e che detiene i marchi (registrati all’ufficio della proprietà intellettuale di Berna) Cbd Logistcs e Green Spirits, che contraddistingue inflorescenze certificate, semenze certificate, cloni certificati, oli sublinguali certificati, estrazioni certificate e accessori legati al mondo della Canapa: circa 100 prodotti all’ingrosso disponibili su www.cbdlogistics.ch e circa 700 prodotti al dettaglio disponibili su www.greenspirits.ch.

I prodotti Green Spirits sono approvati in una prospettiva socio-giuridica sia in Svizzera che in molti altri Paesi del mondo. Cresciuti grazie alla passione e all’impegno di fondatori e collaboratori, in Cbd Logistics si dicono orgogliosi della loro storia aziendale in cui ogni collaboratore ha sempre svolto un ruolo decisivo. Con sede in Svizzera, Cbd Logistics sviluppa e distribuisce B2B all’ingrosso sui mercati svizzeri e internazionali infiorescenze femminili di canapa legale e surrogati selezionati con cura e passione, ad alto contenuto di Cbd/Cbg e con un contenuto di Thc rispettoso della legge. Green Spirits si occupa della distribuzione B2C e rivendita. Si tratta di prodotti approvati in una prospettiva socio-giuridica sia in Svizzera che in molti Paesi del mondo, Italia compresa.

«La passione e la curiosità di andare oltre sono il motore del nostro lavoro», spiegano dall’head quarter di Cbd Logistics, «ma anche allo spirito di squadra, alla coerenza e all’autonomia: nel tempo abbiamo costruito insieme una realtà ben strutturata ed indipendente. E l’attenzione all’ambiente, il nostro green friendly approach, è uno stile di vita riconoscibile in ogni nostro gesto. È nella quotidianità che Cbd Logistics rispecchia i propri valori fondanti, nei piccoli grandi gesti di ogni giorno».

Le risorse interne godono di un programma di formazione continua: «in un contesto socio-economico caratterizzato da cicli di cambiamento sempre più complessi il valore umano per Cbd Logistics acquista sempre più importanza». E poi c’è la rete: «Siamo partner di riferimento per clienti produttori, grossisti, investers, distributori e rivenditori nel mercato della canapa legale. E pionieri in un cambiamento sociale: contribuiamo quotidianamente all’evoluzione della percezione della prospettiva nei confronti della canapa ed i sui benefici utilizzi. Ai nostri partner offriamo mezzi per sviluppare una costante capacità di adeguamento al mercato, grazie al rapporto qualità/prezzo e tramite la costante acquisizione di informazioni e competenze». Diventare un partner Cbd Logistics diventa così l’occasione per inserirsi in un mercato fresco, innovativo e in crescita, entrando a far parte di un network consolidato che garantisce qualità, continuità e capacità gestionali oltre che le informazioni utili per iniziare e organizzare al meglio la propria attività nel settore della canapa legale in Svizzera e all’estero.



www.cbdlogistics.ch

info@cbdlogistics.ch

www.greenspirits.ch

shop@greenspirits.ch

Tel. +41918301114