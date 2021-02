The Longevity Suite: l’eterna giovinezza è un investimento redditizio

Se c’è una cosa a cui non si può rinunciare, è la cura della persona. E non si tratta solo di bellezza, ma di vero e proprio benessere. Prova ne è l’espansione, nel corso del 2020, nonostante i mesi di chiusure forzate, del network The Longevity Suite, con i nuovi centri aperti a Prato e a Cortina, e le prossime aperture di Firenze, Bologna, Napoli, Torino Verona e Trieste, che contribuiranno sensibilmente alla crescita del numero di clienti soddisfatti che in tutta Italia oggi sono oltre 6.000.

«The Longevity Suite è l’innovativo network di centri antiage con posizionamento luxury in cui anni di ricerca scientifica si integrano con le più innovative tecnologie del mondo della salute e prodotti cosmeceutici d’avanguardia, per ottenere un perfetto equilibrio tra bellezza esteriore e benessere mentale», spiega il ceo Luigi Caterino. «Il metodo Longevity nasce dal lavoro di oltre 20 anni di ricerca del team del dottor Massimo Gualerzi, cardiologo antiage di fama nazionale e autore di numerosi libri sulla nutrizione, la salute e la longevità. Il nostro obiettivo è quello di creare il più grande brand italiano del mercato antiage attraverso un format consolidato facilmente internazionalizzabile, unico nel mercato retail grazie all’approccio integrato di background medicale, tecnologie estetiche d’avanguardia, trattamenti manuali sinergici, prodotti nutrizionali detox e cosmeceutici high tech, il tutto racchiuso in un rilassante mood luxury-design ideato dal famoso architetto del wellness di lusso Anton Kobrinetz».

Freddo e Detox sono il cuore dei programmi antiage dei centri The Longevity Suite. La crioterapia Total Body, in particolare, è uno dei pilastri del metodo Longevity, un trattamento che prevede la permanenza di tutto il corpo in una camera fredda tra i -85 e -95°C per un intervallo di tempo tra i tre e i cinque minuti e che ha dei benefici straordinari per il corpo, in particolare sulla riduzione dell’invecchiamento da infiammazione (inflammaging). «Il freddo inoltre è alla base di tutti i trattamenti di ringiovanimento viso e di body shaping e ha ispirato anche la creazione della linea cosmeceutica ideata per ridurre l’infiammazione e rallentare significativamente il processo di invecchiamento della pelle», aggiunge Luigi Caterino.

Peraltro, proprio l’emergenza sanitaria di questi mesi ha sicuramente spostato l’attenzione delle persone verso un maggiore interesse alla propria salute: «per questo motivo il settore antiage è uno dei settori che ha registrato maggiori tassi di crescita anche dopo la diffusione pandemica del Covid-19, confermando il grande appeal del brand The Longevity Suite», sottolinea il ceo. «Il suo background medicale, unito al suo approccio olistico e al benessere delle persone, è infatti perfettamente coerente con il momento».

Oltre ad aver aperto 6 centri di proprietà, a fine 2019 The Longevity Suite ha dato il via al progetto franchising, con l’apertura dei centri di Parma, Treviso, Forte Dei Marmi, Roma Eur e Prato. La formula di affiliazione prevede l’accompagnamento del franchisee in tutte le attività, dalla ricerca delle location alla ristrutturazione, dallo sviluppo di piani di finanziamento personalizzati alla guida nella selezione e formazione del personale, dalla realizzazione delle attività di marketing all’assistenza a 360°. L’investimento minimo parte da 200mila euro ed include le tecnologie, gli arredi e la startup di marketing. «Data l’innovazione che il brand ha portato sul mercato, il profilo dell’affiliato ideale è quello di un imprenditore con esperienze di retail, ma che non provenga dal settore dell’estetica e del wellness affinché si lasci guidare dal know how del gruppo», spiega Luigi Caterino: «grazie alla Longevity Academy, The Logevity Suite ha portato expertise medicali e un posizionamento lusso in mondo come quello dell’estetica tendenzialmente povero di competenze e con experience “economiche”». Il fatturato medio del punto vendita è di 400mila euro, con una redditività del 25/30% e un ritorno sull’investimento previsto a 18-24 mesi.



IL FORMAT

Il format, localizzato in centro città e in zone a elevata affluenza, prevede uno spazio minimo di 110 mq con:• Cryosuite, la vera crioterapia total body, senza azoto (al contrario delle tradizionali criosaune in commercio), permette di realizzare un trattamento più performante (il coropo è totalmente imemerso nel freddo) e sicuro per il cliente (che non è a contatto con il gas azoto), minori costi/maggiore semplificazione per l’imprenditore.

• Crio Total Sculpt, la prima tecnologia di body sculpting che unisce tre trattamenti in uno: criolipolisi (riduzione del grasso localizzato attraverso l’uso del freddo), Ems (elettrostimolazione profonda) in grado di generare 10mila contrazioni all’ora e micro-correnti pulsate per trattare in profondità le fibre muscolari.

• Cryoair, per la “crioterapia localizzata” con emissione di aria fredda a -32 °C per i trattamenti di ringiovanimento viso, stimolare la produzione di collagene ed elastina e ottenere il cosiddetto “frotox” un instant lifting non invasivo grazie al freddo.

• Longevity Multisensory, per il “Mind Detox”, è una tecnologia innovativa per effettuare trattamenti di foto- biomodulazione altamente performanti su tutta la superficie di viso e collo grazie alla perfetta sinergia di: fasci fotonici emessi da un sistema di led ad elevata potenza ed intensità di luce, acustica WiFi per l’ascolto di frequenze musicali che favoriscono le interconnessioni neuronali e aromaterapia inalatoria

• Ultra Tone & Muscle, tecnologia per il body shaping basata su Hifem campo magnetico focalizzato ad alta intensità per attivare la muscolatura profonda di addominali, glutei, braccia e gambe con efficacia superiore al lavoro volontario.

• Detox Skin Bar. Una linea cosmeceutica sviluppata da professionisti dell’estetica avanzata, integratori naturali, Bio Detox Kit e super food completano l’area longevity.