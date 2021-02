L'ansia degli economisti si riverbera nei loro scritti

Secondo Umberto Eco la "lista" è una modalità unica e speciale di rappresentazione delle cose. Una via "vertiginosa" che la ragione umana imbocca nel tentativo di dominare una realtà magmatica, faticosa da descrivere e analizzare in forma compiuta. La lista dei Best Books of 2020/Economics stilata da Martin Wolf per il Financial Times non manca di un filo rosso robusto e visibile: è l'ansia evidentissima di economisti, politici e altri watcher professionali di fronte a un mondo reso eccezionale dalla pandemia. Di una socioeconomia globale enormemente aggravata dal Covid, ma che già prima non si sentiva molto bene, procurando agli osservatori mal di testa difficili da scacciare. Il sistema finanziario globale non si è mai ripreso veramente dallo choc del 2008: la fiducia di risparmiatori e investitori nel sistema bancario e nelle Borse è rimasta da allora limitata e condizionata.

L'aggressività geopolitica della Cina - nuova fabbrica del mondo e mercato-leader, sempre sulla frontiera della concorrenza sleale - ha moltiplicato la pressione sull'industria euramericana. E le inquietudini sociali hanno scavato fossati più ampi e profondi lungo molte direttrici. Sono cresciute le diseguaglianze di reddito e accesso alle risorse: sia fra continenti globalizzati (e quindi percorsi dalle ondate migratorie) sia fra regioni di singoli Paesi. Ma lo stesso mito dello sviluppo è entrato complessivamente in crisi: la tecnologia è un racconto sempre meno positivo se produce robot scaccia-lavoro e app intrusive; la produzione quantitativa non rassicura più se il saldo ambientale è negativo.

Disuguaglianze sociali, inquinamento, globalizzazione antidemocratica: i titoli censiti sono ispirati a una severa contrizione

Non è quindi sorprendente se il titolo d'apertura della "lista Wolf" è "Insustainable inequalities / Social justice and Environment": dal frontespizio del libro firmato dal francese Lucas Chancel non sembra mancare una sola parola-guida, una sola suggestione linguisticamente corretta. E il tono non cambia nella seconda lettura, in inglese nativo: "Less is more / How the degrowth will save the world". è stato scritto da Jason Hickel, un antropologo nato da due medici in un Aids hospital in Swaziland, fermamente convinto che il pianeta possa sopravvivere solo lasciandosi alle spalle il capitalismo. Terza scelta: "Democracy and globalization / Anger, Fear anf Hope", di Ashley Beale, allieva della Georgetown washingtoniana. Ha lavorato nel 2016 alla campagna presidenziale di Hillary Clinton e ha poi speso la lunga vigilia della rivincita di Biden analizzando un pianeta in cui "la globalizzazione è disruptiva per la democrazia" e quindi impone una "democratizzazione della globalizzazione". Ma la "speranza" che dovrebbe guarire la "rabbia" e la "paura" viene affidata a futuribili sperimentazioni di "nuove combinazioni fra democrazia diretta, governi rappresentativi e amministrazione degli esperti". Molto ardito già prima della pandemia.

Per trovare un titolo non ispirato a severa contrizione bisogna scorrere la lista fino alla diciannovesima posizione "Windows of opportunity / How the nations create wealth" è un saggio vergato, non per caso, da un lord. David Sainsbury, rampollo di magnati della grande distribuzione, è stato ministro all'innovazione con Tony Blair e poi canchellor della Cambridge University: è lui che - ormai 80enne - richiama al ventunesimo secolo il pensiero sorgivo di Adam Smith (summa culturale della prima rivoluzione industriale) in forma di una teoria della crescita basata sulla "dynamic capability". Il volume si ritrova tuttavia letteralmente circondato, in lista, da titoli decisamente antagonisti: "Bandit Capitalism / Carillion and the corruption in the British State" (Bob Wylie); "Greed is dead / Politics after individualism" (Paul Collier e John Kay); "The costs of inequality in Latin America / Lessons and Warnings for the Rest of the World", di Diego Sanchez Ancochea, spagnolo trapiantato a Oxford; o "Brand New Nation: Capitalist Dreams and Nationalist Designs in the XX century in India", prodotto all'università di Copenhagen da Ravinder Kaur.