Cfo come navigatori di rally per centralità strategica di pianificazione e controllo

L'attuale periodo ci ha obbligato a reinventarci ogni giorno nuove abitudini e modalità operative. L’incontro, la socializzazione, lo scambio tra colleghi, hanno lascito il posto a risorse sempre nuove cui attingere dimostrandoci che fare le cose in modo diverso è possibile e con risultati eccellenti.

Dal cambiamento delle abitudini alle evoluzioni dei ruoli il passo è breve. E ritorno sul ruolo del Cfo in azienda, ma soprattutto di come dovrà evolvere questo ruolo nel futuro, con la capacità di rileggere gli scenari di business in questo new normal e soprattutto riconoscere la centralità del risk management e della sostenibilità, superando il concetto di programmazione a breve e concentrandosi invece sulla pianificazione a medio termine, con la capacità di rileggere gli scenari di business in questo new normal e soprattutto riconoscere la centralità del risk management e della sostenibilità.

È necessario superare la bassa integrazione tra i sistemi di controllo ed i sistemi di risk management: la capacità di misurare la resilienza delle aziende, l’obiettivo da raggiungere è l’unitarietà dei dati, dei metodi e delle decisioni aziendali.

Ma non solo, sarà anche necessario riscoprire il valore della pianificazione e controllo.

Il mondo Afc - ma soprattutto del controllo - deve uscire dalla confort zone per affrontare non solo il nuovo scenario, che sta cambiando e cambierà ancora, ma soprattutto per ribadire che questo è il momento opportuno per dimostrare ancora una volta la centralità delle figure amministrative nel mondo aziendale. Il Controllo di gestione deve uscire dalla sua elitaria pigrizia ed aprirsi al futuro: non solo cost allocation e cost cutting ma analisi di scenario, dynamics pricing, sensitivity analisys, quali nuove direttrici di sviluppo e di supporto a vantaggio dell’azienda.

La controllership perde rilevanza quando è lenta nell’incorporare le altre discipline e il ritardo oggi è di norma tra 5 e 10 anni: questo facilita lo spostamento del ruolo su altre funzioni. E’ necessario integrare l’azienda ma soprattutto Rischio e sostenibilità.

Non è importante conoscere il futuro ma fare le cose giuste oggi e tre sono gli ingredienti chiave, le 3 P: principles (il controllo è l’unica area che non ha principi), practices (siamo lenti e tradizionali) e people (essere vincenti nella guerra dei talenti per evolvere).

È dunque necessario trasformare i dati in informazioni e questo sta mancando nelle aziende perché mancano cultura e strumenti per agevolare la condivisione delle informazioni.

Per agevolare la trasformazione è fondamentalmente un tema di forma mentis e di cultura aziendale e da questo punto di vista la standardizzazione è presupposto fondamentale per la trasformazione digitale, insieme al necessario adeguamento delle competenze. Molti Cfo ancora non hanno compreso appieno la strategia del cloud, strumento essenziale nell’attuale contesto.

L’esperienza nell’uso del cloud ha dimostrato che i vantaggi operativi della nuova visione sono immensi e la soluzione occorre però superare barriere culturali di resistenza al cambiamento sia interna che esterna.

Chiaramente nulla si crea e nulla si distrugge in un breve tempo ma ciò significa soprattutto che c’è sempre la possibilità di agire, identificando le giuste leve. E noi dobbiamo imparare a lavorare sui segnali deboli.

Come italiani siamo bravi a gestire il caos, ma ora dobbiamo imparare a prevederlo, sarà il nostro grande cambio culturale. E in questo contesto il Cfo è il navigatore che sta a fianco al pilota: deve avvertirlo in tempo della curva, altrimenti è tardi per l’intera azienda.

Dobbiamo essere consapevoli dello sforzo che dobbiamo fare per una crescita personale ed aziendale, ma anche coscienti del valore aggiunto che possiamo portare al nostro Paese.