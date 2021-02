Omnia Hotels: l’hotellerie si rinnova a tempo di Covid

Nell’ottobre del 2019, quando durante la più importante kermesse italiana sul turismo, il Ttg Travel Experience di Rimini, venne presentato il nuovo gruppo alberghiero Omnia Hotels con sede a Roma, Francesco e Riccardo Lazzarini non potevano certo immaginare cosa sarebbe successo da lì a pochi mesi e a quali grandi sfide sarebbero stati chiamati. I due fratelli (figli di Lorenzo, che con il gruppo Lo.An. aveva già letteralmente fatto la storia dell’hotellerie romana fin dal 1980) dando vita al gruppo Omnia, forte in partenza di 5 hotel in funzione nei diversi quartieri della Capitale (Hotel Imperiale, Shangri-La, Donna Laura Palace, Grand Hotel Fleming e Hotel Santa Costanza), intendevano lanciarsi immediatamente verso nuove aperture e innovati modelli di accoglienza, sempre nel solco della grande tradizione familiare.

Il 1 gennaio il gruppo si è ulteriormente ampliato con l’acquisizione del Rose Garden Palace a Roma di via Veneto e ne hanno iniziato la ristrutturazione: la pandemia da Covid-19 non ha scoraggiato i fratelli Lazzarini, che anzi hanno rilanciato il loro modello imprenditoriale: «Fin dalle prime fasi della pandemia» spiega Francesco Lazzarini, ceo di Omnia «quindi durante il primo lockdown nazionale, abbiamo deciso di lasciare aperto uno dei nostri hotel, lo Shangri-La in zona Eur, che avevamo anche ristrutturato di recente. L’abbiamo fatto esclusivamente per rendere un servizio alla clientela, composta per massima parte da personale sanitario, funzionari di Polizia, militari e anche parenti di persone ricoverate negli ospedali della zona. È stata una scelta sociale, non legata ai ricavi: chiudere tutto ci sarebbe sembrato come abdicare al nostro ruolo storico di albergatori, con una grande tradizione alle spalle».

Colpiti, come tutti gli operatori del settore, in maniera molto dura dai lunghi mesi di blocco totale, i due fratelli si sono metaforicamente rimboccati ancora di più le maniche, approfittando della chiusura per mettere a punto tutta una serie di protocolli di sicurezza e arrivando persino a creare un gruppo di lavoro dedicato: in maggio, con l’allentamento delle restrizioni, hanno poi deciso di riaprire anche un secondo albergo del gruppo, il Donna Laura Palace, nel verde del quartiere Prati, con un grande terrazzo dal quale ammirare il Tevere: «Abbiamo poi deciso di andare incontro al mercato e ai cambiamenti che la situazione richiedeva» prosegue Lazzarini «e con quella che io chiamo “lucida follia” abbiamo continuato con le riaperture, rivolgendoci anche a una clientela diversa, per esempio quella sportiva: abbiamo la fortuna di avere 5 alberghi dislocati in diverse zone di Roma e questo ci ha aiutati».

Da imprenditori lungimiranti si sono inventati nuove formule: «Abbiamo iniziato a offrire la formula della stanza d’albergo dedicata allo smart-working» prosegue l’amministratore delegato di Omnia «offrendo questo servizio a chi magari non riesce a lavorare da casa perché non ha lo spazio sufficiente o la tranquillità che il lavoro richiede. L’idea è stata apprezzata e, pur nella drammaticità del momento, siamo riusciti a recuperare qualcosa come fatturato. Pur con perdite che arrivano al 75%, ma che comunque sono inferiori a quelle medie del comparto». E nonostante tutto, il gruppo continua ad investire: «Alla fine del 2019 avevamo iniziato i lavori di riconversione» conclude Lazzarini «per la trasformazione di un edificio, finora adibito ad altro uso, nell’albergo St. Martin, nella zona limitrofa alla Stazione Termini. I lavori sono quasi finiti, ci saranno 140 camere, con un polo congressuale. Siamo ottimisti e vogliamo guardare avanti con speranza».