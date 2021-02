La sostenibilità della sostenibilità

Le tre parole più usate da Gesù nei testi dei Vangeli canonici sono: padre, dio e figlio. I patiti delle statistiche precisano che padre ricorre 222 volte, Dio 172 e Figlio 144. Pur con tanta parsimonia, quelle pagine e quelle parole - comunque la si pensi, che si creda o meno - hanno cambiato il mondo.

Sfogliamo in un giorno qualsiasi le pagine dei quotidiani non solo italiani e contiamo quante volte vi ricorrono le parole “sostenibilità” e “resilienza”. Un’infinità di volte. Una nauseante infinità. In quest’epoca balorda, dove tutto è inflazionato salvo l’inflazione vera, siamo travolti dalle parole conformiste. Che quelli colti chiamano “main stream”, alias pensiero dominante, politicamente corretto. Anche no. Lasciamo ai politici il pavoneggiarsi con le parole più o meno elitarie e sempre conformiste - resilienza lo è - lasciamolo ai politici che straparlano perché non fanno (e vedremo come finirà questa faticosissima legislatura). La verità è che la resilienza è istinto di sopravvivenza: chi ha avuto la fortuna di conoscere qualcuno che abbia fatto la guerra o la prigionia, capisce. Basta per sopravvivere, poi per riprendersi ci vuol altro. Un qualcos’altro che per esempio è la sostenibilità. è qualcosa di essenziale, fondamentale, per il nostro futuro. Economy se ne occupa praticamente dal primo numero della nuova serie, e in modo strutturato da almeno due anni. E lo faremo ancor più nei prossimi mesi: anche perché rientrano sotto il cappello della “rivoluzione verde e transizione ecologica” ben 74 dei 209 vagheggiati miliardi che il Recovery Plan promette di assegnare all’Italia.

Bene, no? Certo: ma c’è un però. Di fronte a una tale pioggia di soldi sono diventati ambientalisti anche i peggiori inquinatori seriali di ieri e ieri l’altro. Nossignore, troppo comodo. La sostenibilità non è un sussidio, e non è un pasto gratis. è una scelta innanzitutto etica. è la scelta di fare dell’impresa un luogo di promozione umana e collettiva, curando l’ambiente, le persone, il prossimo. Anche in questo numero, come da mesi, racconteremo casi edificanti, in questo senso. Ma sarà bene iniziare a raccontare e denunciare anche il greenwashing, quel darsi una mano di verde per coprire pessime usanze. E poi: gestire un’azienda in modo sostenibile è impegnativo. Richiede competenze, richiede attenzione, richiede coraggio. Già: coraggio. Gli analisti economici decantano la ripartenza della Cina del dopo-Covid. Bravi. Ma c’è da fidarsi dell’ecologismo cinese? Pechino ha violato per decenni i più basilari principi dei diritti umani (e continua a farlo) per spremere ignominiosamente produttività dalle sue maestranze, facendo concorrenza all’Occidente col social dumping, cosa che l’Occidente ha finto di esecrare e ha poi in realtà cavalcato con i transplant. Vogliamo fare le anime belle e credere che ora la Cina sia verde? Ma non scherziamo. Per costruire la Diga delle tre gole, che da sola produce più energia di quanta se ne produca in Italia, hanno deportato un numero imprecisato di cittadini, comunque oltre 200 mila: 11 anni fa, non cento. Devastando una regione grande come il nostro Paese, cambiandole il clima. Ecco: chi difenderà dalla concorrenza ecologica sleale gli imprenditori ambientalmente corretti? E se la tecnologia indurrà fatalmente dei tagli ad alcune mansioni umane, chi saprà resistere alla tentazione di praticarli, questi tagli, in nome della responsabilità sociale dell’impresa, e chi invece si adeguerà?

Perché la sostenibilità sia sostenibile dobbiamo darci da fare: dipende da tutti noi. Economy ne parlerà molto, sempre di più. A cominciare dal convegno del 10 febbraio, organizzato in collaborazione con Federmanager. Imparare a gestire le aziende in maniera sostenibile: non solo intascando bonus, ma anche investendo in proprio. Facile a dirsi (sul nostro sito, le istruzioni per partecipare on-line all’evento, e il programma. Buona sostenibilità a tutti!).