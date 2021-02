Dove (non) porta La politica dell’insulto incrociato

«C’è questa specie di caccia incessante all’errore. Siamo diventati una nazione di 66 milioni di procuratori. Ma non è così che si affrontano le crisi e che si avanza. Tutti sbagliamo, tutti i giorni. Non sbagliano mai solo quelli che non fanno niente o che ripetono, meccanicamente, le stesse cose»: Emmanuele Macron ha perso il suo aplomb ed è sbottato così, ad una recente conferenza stampa sulla pandemia. Per quanto anche lui e la sua Francia abbiano fatto parecchie sciocchezze al riguardo, come dargli torto?

L’invettiva del presidente francese era indirizzata contro i giornalisti, ma è più appropriata nei confronti della classe politica, non solo francese. Si respira un po’ ovunque la stessa aria di rissa permanente e velenosa che in Italia ha vissuto di parole violente e inconcludenti: il “vaffa” di Grillo, quello che voleva aprire il Parlamento come una scatola di sardine; la rottamazione di Renzi, che chiedeva pieni poteri con parole più eleganti di quelle usate da mister Felpa; e la ruspa di quest’ultimo, Salvini.

Basta con questi toni. Che rendono l’avversario un nemico. Più che costruire qualcosa in più di lui o meglio di lui, conta demolire quel che ha fatto. L’Inps sta tenendo sulla trincea dei pagamenti, avrebbe forse potuto far meglio ma in un’Italia statale dove non funziona più un c***o è un miracolo che l’Istituto regga e che i grillini non abbiamo sbagliato anche la scelta di Tridico. Apriti cielo, l’Inps è cattivo. Arcuri sarà antipatico e pieno di sé, ma sta tenendo botta su molti fronti, e sta facendo innegabilmente un gran lavoro. Si poteva far meglio? Forse: comodo a dirsi, al calduccio di una passiva poltrona parlamentare…Insomma: quando il Presidente Mattarella invocava i costruttori - infausta metafora - non si riferiva ai trasformisti, ma ai costruttivi. Se ne è rotto lo stampo? (s.l.)