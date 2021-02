N

ei giorni scorsi mi sono ritrovato, complice la scomparsa del compianto Paolo Rossi, a rileggere alcune note sull’Italia del 1982. Lo sapete, cari trentenni di oggi, che all’epoca il tasso di inflazione era del 18 per cento abbondante? E i vostri genitori, che passavano per grandi risparmiatori, spesso integravano il reddito familiare con il rendimento dei Bot difesi dal Tesoro contro ogni tentazione di imporre una sia pur modesta tassazione? Poche cose sono cambiate di più degli equilibri della finanza domestica e, ancor più importante, nella percezione del pubblico. Si calcola che almeno un terzo dei risparmiatori, a livello globale, non abbiano mai conosciuto nella loro vita tassi di interesse superiori al 5 per cento. Ma, rovescio della medaglia, i giornali degli anni Ottanta lanciavano periodicamente l’allarme contro l’impennata del debito pubblico. Niente di nuovo, direte voi. Ma allora si dava in pratica per scontato che il limite invalicabile del debito fosse il Pil. Con l’eccezione dell’Argentina e di qualche repubblica africana, nessun Paese poteva immaginare di poter accumulare un debito superiore a quanto produceva in un anno.

Oggi le cose vanno alla rovescia. A livello mondiale il debito globale (Stato più famiglie ed imprese) supera il 165 per cento del patrimonio. A fronte di questa realtà scomoda, governi e banche centrali fanno a gara a pompare liquidità nel sistema per evitare che i debiti soffochino l’economia: le iniezioni di denaro sono così comuni che titoli per circa 18mila miliardi di euro rendono oggi meno di zero. Non solo i japan bond o il centennale dell’Austria, ma anche titoli a dieci anni del Portogallo.

In quarant’anni, anzi meno, il mondo del denaro ha cambiato volto. Per sempre, ci viene da dire. O no? Ad alimentare il dubbio contribuisce una recente copertina dell’Economist che insinua il tarlo del dubbio: l’inflazione, si chiede la Bibbia più autorevole dell’economia, sta per tornare?

Non è una domanda oziosa, né dal punto di vista storico che degli umori del mercato. Un recente studio di Robert Barro, illustre storico dell’economia, ricostruisce gli umori del pubblico negli Anni Venti, ovvero quando, superato l’incubo della Guerra Mondiale, il mondo affrontò una seconda prova assai dolorosa. Cioè l’epidemia di spagnola. Con quali risultati? Barro, che tra l’altro non fa che confermare i dati raccolta da Bank of England su pandemie e pesti varie degli ultimi 800 anni, dimostra che l’uscita dall’emergenza coincise con un aumento della domanda mondiale e relativo aumento dei prezzi. Una sorta di risveglio culminato nei ruggenti anni Venti, a loro volta noti per la fiammata dell’inflazione che ancor oggi turba i sonni dei tedeschi.

Andrà così anche stavolta? Non c’è nulla che lo lasci prevedere, almeno per ora. Ma gli equilibri del mondo sono meno stabili di quel che non si tenda a credere. La bassa inflazione degli ultimi decenni potrebbe non essere il frutto della svolta delle banche centrali negli anni Ottanta che imposero una brusca stretta ai prestiti, bensì la conseguenza della demografia.

A far cadere l’inflazione è stata l’irruzione dell’economia di mercato in Cina e nell’Europa dell’Est. Ma oggi la rincorsa dei salari si è quasi esaurita mentre nel mondo si moltiplicano gli ostacoli alla globalizzazione a scapito dell’efficienza. Insomma, a lungo andare non è escluso il rimbalzo dei prezzi, fenomeno virtuoso (entro certi limiti) per una società che vuole crescere. Pessimo, però, per chi non se lo può permettere perché schiacciato dai debiti. E nessuno si illuda: prima o poi la ruota gira. L’uscita dalla pandemia, causa di tante sofferenze, rischia di creare muovi guai a chi non sa prepararsi per tempo.

*L'autore Ugo Bertone. Torinese, ex firma de "Il sole-24 ore" e "La Stampa", è considerato uno dei migliori giornalisti economico-finanziari d'Italia