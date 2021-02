E’ imbarazzante e triste, per chi li ha votati tante volte, vedere i piddini migliori – per esempio Bonaccini – tenere il punto contro Matteo Renzi che ha aperto la crisi fino a spingerla all’esito voluto, azzerare il nefasto effetto dei Cinquestelle sulla politica del Paese, senza per questo ridare l’Italia in pasto agli antieuropeisti di Salvini.

E’ imbarazzante perché l’attacco di Renzi, dal basso delle sue modeste munizioni, ha sortito l’effetto massimo voluto. E ha fatto enplein portando al vertice dell’esecutivo – per un annetto, perché è chiaro che Draghi punta a trasferirsi, e lo merita, al Quirinale – un uomo come l’ex presidente della Bce, che si è inventato il “whatever it takes”, che ha sconfitto la Bunesbank ed ha costretto i tedeschi ad aiutare i Paesi scialacquoni.

Con ciò, resta il Renzi egotista inaffidabile che ben conosciamo e che mai più dovrà ottenere in proprio responsabilità elevate: eppure è stato lui, ci si può giurare, a raccogliere - da qualche partner forte europeo preoccupato per il nostro inconcepibile casino - il mandato di pilotare l’Italia fuori dalle secche dell’ignoranza, dell’asineria, del nulla sotto vuoto rappresentato da quell’aborto politico del Movimento escogitato dalla mente febbrile, diciamo così, di un comico mediocre.

Dunque l’operazione di Renzi è stata squisitamente politica, e probabilmente di una matrice politica internazionale. E costringe alla conta - sul filo del vivere o morire - i partiti responsabili, ma quelli veri, o le loro componenti, che adesso devono schierarsi per far capire se tengono all’Italia di una possibile ripresa o ppure all’”uno che vale uno”; se tengono alla vaccinazione di massa o alle manette forever; se tengono alla ripresa economica o al reddito di cittadinanza senza criterio e senza sostanza.

Attenzione, però: Mario Draghi non è Mario Monti.

Chiunque conosca entrambi non può che viverne dolorosamente l’accostamento. Draghi è stato una personalità autodiretta: certo, in ottime relazioni con una serie di lobby anche inquietanti – una fra tutte, la Goldman Sachs – ma indiscutibilmente titolare di un pensiero proprio, che ha saputo esporre agli attacchi durissimi dei poteri forti europei, quelli tedeschi, piegandoli e costringendoli a quel vero stupro dei sacri principi teutonici che è stato il quantitative easing, l’irrigazione dei mercati finanziari con i soldi della Bce. Draghi pensa in proprio.

Monti? Non approfondiamo, per prevenire querele. Si può però, liberamente esprimendo il diritto di critica, sostenere che il confronto tra i due è come quello tra la lana e la seta, fibre tessili di origine animale entrambe, ma abissalmente diverse, e nel senso qualitativo. Draghi, sia chiaro, è la nobile seta.

Voteranno per il governo Draghi i piddini, per un’ennesima volta miracolati nel loro essere – a propria insaputa – il baricentro della residua normalità del sistema Italia; voteranno per Draghi ovviamente i renziani, e l’altro partner del Nazareno, i forzisti di Berlusconi, alla vana ricerca del “quid” che il Cavaliere non ha mai voluto riconoscere a nessuno dei suo delfini, ferocemente attaccato al proprio ombelico com’è sempre stato (altro che generoso); voteranno per Draghi un po’ di leghisti, perché per loro votare sarebbe stato meglio e l’Europa che il nuovo premier rappresenta resta antipatica, ma vale comunque la pena sostenere un governo che gli regala altri due anni per ricompattarsi e rigiocarsela alle prossime elezioni; voteranno un po’ i grillini dissidenti, che forse saranno più di un po’, saranno tanti. E insomma, una maggioranza patchwork, con più colori di Arlecchino, che verrà comunque tenuta insieme con lo sputo dalla credibilità personale del premier e dall’affidamento che dall’estero arriverà su di lui.

Non facciamoci illusioni, però: Draghi potrà razionalizzare la bozza di Pnrr delirante, piena di cazzate infilate dentro da qualsiasi peone avesse un aggancio tra i Cinquestelle (e pure tra i piddini); oscurerà quell’ameba del ministro dell’Economia, inspiegabilmente endorsato dalla Confindustria; potrà dare una mano forte alla riconfigurazione migliorata della lotta alla pandemia; ma non potrà raddrizzare le gambe al cane di una democrazia imperfetta, afflitta da un proporzionalismo cromosomico e da un maggioritarismo paventato e peraltro impossibile com’è quella italiana.

Diciamo che con Draghi a Palazzo Chigi si prende un anno di sabbatico il delirio parapolitico di questi quattro poveracci che abbiamo scelto per rappresentarci – salvando tante individualità, ma non tantissime. Ma un anno passa presto. Votato il nuovo presidente della Repubblica, che sia Draghi o che sia un altro, il casino riprenderà. Perciò, tanto più: forza Draghi.

Infine un pensiero per Giuseppe Conte: è l’unico leader nuovo – leader politico, per intenderci – emerso negli ultimi dieci anni, dopo Renzi e dopo Salvini. Ha fatto del suo meglio, lavorando come un pazzo, e dovendosi innanzitutto guardare dal fuoco amico del suo mentore grillino, l’inesistente e innominabile ministro degli Esteri.

E dunque Conte merita di restare in gioco, con un partito suo, che lo riscatti e lo emancipi dai suoi ambigui talent scout di ieri.

Perciò ben venga un movimento post-democristiano di Conte, il Paese ne ha un gran bisogno. E siamo sicuri che alle prossime elezioni, Giuseppi avrà una forte voce in capitolo.