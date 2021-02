LIUC: la sfida dell'Università al tempo del Covid

Sono passati pochi mesi da quando, sulla scia del primo lockdown, andava diffondendosi la preoccupazione per il possibile calo delle immatricolazioni nelle Università italiane per l’anno accademico alle porte. I numeri di inizio novembre configurano un trend decisamente differente, con un incremento medio per gli Atenei Italiani del 6% rispetto a un anno fa. Un dato che conforta chi ogni giorno è impegnato nella formazione dei giovani e nella generazione di opportunità per la loro crescita.

Nel caso della Liuc, i numeri dicono che è stato conseguito il record delle immatricolazioni e che gli immatricolati al 3 dicembre 2020 crescono dell’11% rispetto alla stessa data dell’anno precedente. Tutti e quattro i corsi di Laurea attivi (Economia e Ingegneria Gestionale, triennale e magistrale) risultano in crescita, con percentuali che variano dal 8% al 14%. I numeri sono fonte di soddisfazione, ma il terreno deve essere incessantemente coltivato, a maggior ragione negli scenari del Post-Covid. Pochi giorni fa, Ferruccio De Bortoli tornava dalle colonne del Corriere su Scuola e Formazione, denunciando “l’apatia colpevole sul sapere” e ricordando che “a maggior ragione in un mondo che verrà ridisegnato profondamente dopo la pandemia, l’investimento in capitale umano deve essere continuo”.

In Italia, la parola “investimento” (con le intrinseche componenti di visioning e di orientamento al lungo periodo) deve essere rispolverata, per usare un eufemismo. Detto in altri termini: gli investimenti in patrimonio intangibile (anche con il supporto di capitali privati!) devono rappresentare la bussola delle scelte di sviluppo e la leva per la produzione di “fatti” utili per il Paese. E qui viene il bello: maestri di dialettica da premio Nobel (dai talk show ai forum online…), quanto a execution lasciamo parecchio a desiderare, dando il peggio quando dovremmo dare il meglio.

Un flash dalla Liuc, che ha dedicato il 2020 alla gestione dell’emergenza tanto quanto alla formulazione del piano strategico 2021-25, approvato dal cda lo scorso 15 dicembre. Per dirla terra terra, il filo rosso del piano è “fare meglio” quanto si sta facendo da qualche anno a questa parte. Nell’ambito della didattica, le sfide non sono solo sui contenuti, ma anche sui metodi didattici. È evidente che il lockdown ha indotto una serie di innovazioni destinate a lasciare il segno anche in futuro. Bisognerà darvi corpo, ricercando un “nuovo punto di equilibrio” tra il mondo vecchio e quello nuovo, punto di equilibrio funzionale al percorso educativo degli studenti, ai modelli di apprendimento e di valutazione. La tecnologia viene dopo o comunque di lato. E qui entra in gioco il consolidamento della “via Liuc al saper essere”, con le attività di Life Skills in action e con la diffusione della metodologia del Debate, volta a sviluppare le capacità di analisi documentale, di confronto dialettico e di pensiero critico. Azioni specifiche saranno intraprese sul fronte dei servizi (con una particolare attenzione al tutoraggio e al counseling) e della mobilità sociale, destinando ulteriori risorse per attrarre studenti di valore e per sostenerli nel loro percorso di studio. Da ultimo, ma non per ordine di importanza, il piano dedica importanti risorse per la costruzione del patrimonio intangibile, investendo sulla ricerca, sul phd e sulla Business School. Una Università, in quanto organizzazione professionale, è un’azienda sui generis. Ma è pur sempre un’azienda, che si confronta con il mercato e con i concorrenti. La sua proposta di valore è assimilabile ad un mosaico, fatto di tanti piccoli pezzi, da progettare con lungimiranza e da costruire con passione, rigore, determinazione. Albert Einstein diceva che il genio è 1% talento e 99% lavoro duro. Alla fin fine, quel che ci aspetta come sistema universitario è proprio questo: un pizzico di genialità e tanto, tanto lavoro. È una responsabilità alta, moderna e forte verso i giovani e verso il Paese.



* Rettore LIUC – Università Cattaneo