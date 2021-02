Ci piace / Onore al merito di un manager mai stato un caporale - Non ci piace / se lo stato balbetta sul futuro di Montepaschi

Ci piace / Onore al merito di un manager mai stato un caporale

Franco Fenoglio lascia dopo dieci anni Italscania (in buone mani) all’apice di una carriera da indipendente e... prima di altri prestigiosi incarichi

«Voglio ringraziare Franco Fenoglio, per me questi mesi sono stati fondamentali. Franco mi ha aperto le porte dell’ecosistema del trasporto. Grazie Franco»: con queste parole Enrique Enrich, nuovo amministratore delegato di Italscania in sostituzione appunto di Fenoglio, ha voluto rendere omaggio al top-manager con cui si è avvicendato. Normale cortesia, si potrebbe dire. Ma anche no.

Perché chi – come noi – conosce Fenoglio sa di lui due o tre peculiarità talmente anticonformiste da irradiare anticonformismo anche su coloro che con lui si sono relazionati (a parte che anche Enrich sembra essere un tipo tutt’altro che ordinario). Intanto, soprattutto per essere torinese, Fenoglio è un personaggio che ha sempre voluto pensare con la sua testa, refrattario a quel clima da “caserma savoiarda” che si respirava nel gruppo Fiat quanto lui vi ha scalato numerose posizioni. Insomma: un uomo, e non un caporale.

E poi perché ha sempre cercato – senza chiacchiere, ma a fatti e prima che fosse una moda - di contemperare il perseguimento dei risultati aziendali con il massimo possibile del rispetto per il prossimo e per l’ambiente, ai cui diritti di tutela ha creduto sin da quando non era un ritornello ripetuto da tutti. Significativa anche la sua relazione professionale con Sergio Marchionne: che lo stimava e lo promosse a capo della New Holland Construction Equipment S.p.A., però tenendoselo a prudente distanza, come spesso fanno i leader maxìmi quando riconoscono il valore di qualche collaboratore, ma ne temono il criticismo. Fenoglio ha 67 anni, 11 in meno del neopresidente americano Biden. Come dire: auguri per il prossimo incarico!