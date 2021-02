Negli Usa sparano a 113 mila persone all’anno, 40 mila uccise

Gli Stati Uniti sono in testa al mondo sviluppato per il tasso di violenza con armi da fuoco, una vera epidemia che colpisce tutti. Le statistiche possono essere allarmanti: ogni anno, quasi 40.000 americani muoiono a causa della violenza con armi da fuoco, una media di oltre 100 persone al giorno. Altre 73.000 persone subiscono lesioni da armi da fuoco - alcune di gravità tale da cambiare la vita.

Per esaminare gli effetti deleteri di questa crisi crescente, la facoltà e gli studenti della Yale Law School hanno convocato collaboratori di tutto il paese per pubblicare un innovativo numero speciale del Journal of Law, Medicine & Ethics (JLME) dedicato all'epidemia di violenza con armi da fuoco. Il numero, creato attraverso una partnership tra due centri innovativi della Law School, il Solomon Center for Health Law & Policy e The Justice Collaboratory, presenta 26 articoli di studenti, professori, studiosi, medici, avvocati e altri esperti che cercano di affrontare il problema attraverso una conversazione e una ricerca interdisciplinare. Gli autori hanno affrontato la questione da quattro angolazioni - la giustizia penale, la medicina e la salute pubblica, il ruolo della regolamentazione e del contenzioso, e i dati ed empirici.

Le molteplici prospettive in questo volume rivelano i benefici di un approccio "a tutto campo" per affrontare l'importante problema della salute pubblica, le sue numerose vittime e il suo futuro", si legge nell'introduzione del numero.

Il numero di JLME segna anche il culmine di un corso speciale tenuto alla Yale Law School nella primavera del 2020 intitolato "La legge, la politica e le armi". Il corso è stato tenuto da Abbe R. Gluck '00, l'Alfred M. Rankin Professor of Law e il fondatore Faculty Director del Solomon Center; Tracey L. Meares, il Walton Hale Hamilton Professor e un direttore fondatore del Justice Collaboratory; e Ian Ayres '86, l'Oscar M. Reubhausen Professor of Law e un Deputy Dean alla Yale Law School.

Katherine Kraschel, direttore esecutivo del Solomon Center, e Caroline Nobo Sarnoff, direttore esecutivo del Justice Collaboratory, sono stati anch'essi fondamentali per il corso e sono stati autori di articoli nel numero di JLME.

"Un segno distintivo di un progetto di successo per il Solomon Center è quando esperti di diverse discipline sono in profondo dialogo tra loro sulle questioni più urgenti del momento", ha detto Kraschel. "La violenza delle armi da fuoco è una questione critica del nostro tempo. Siamo grati ai molti collaboratori che hanno reso questo progetto un tale successo".

Guardando la questione della violenza con armi da fuoco attraverso una lente di giustizia criminale, gli autori passano in rassegna varie metodologie per criticare lo status quo e proporre nuovi modi per affrontare la questione, tra cui l'esame di un tema importante di coinvolgimento della comunità.

"Gli americani si affrettano a classificare la violenza con armi da fuoco come un problema di giustizia penale e/o di polizia, ma al Justice Collaboratory adottiamo sempre un approccio interdisciplinare per comprendere le questioni di sicurezza pubblica e di riforma della giustizia", ha detto Meares. "Quindi non è una sorpresa che eravamo ansiosi di cambiare la narrazione intorno alla violenza delle armi da fuoco".

Dal punto di vista medico e della salute pubblica, gli autori discutono una serie di questioni, tra cui le intersezioni della politica delle armi e la cura clinica, lo stigma e la salute mentale, gli ordini di protezione a rischio estremo e la dipendenza comportamentale.

Il terzo obiettivo cerca di capire meglio il ruolo del contenzioso e della regolamentazione come due meccanismi legali per affrontare la violenza delle armi. Come spiega un articolo, il Congresso ha concesso all'industria delle armi un'eccezionale, e probabilmente incostituzionale, immunità per illecito civile nel controverso statuto Protection of Lawful Commerce in Arms Act del 2005. La lettura dello statuto in linea con i principi di federalismo della Corte Suprema permetterebbe alle vittime di violenza con armi da fuoco e alle loro famiglie di ritenere i produttori di armi responsabili per gli errori commessi.

Infine, il numero esamina la necessità critica di prove empiriche per far luce sul marcato divario nella comprensione della violenza con armi da fuoco a causa della mancanza di dati concreti.

"Sono un economista e un avvocato, ma né l'analisi giuridica né quella economica da sole sono in grado di portare a politiche trattabili per un problema così radicato", ha detto Ayres. "Politiche basate sull'evidenza da un certo numero di discipline che tengono conto dell'impegno della nostra nazione verso molteplici dimensioni di libertà e uguaglianza è il modo migliore di procedere".

Ayres ha anche notato la necessità di aumentare i finanziamenti federali per la ricerca sulla violenza delle armi da fuoco. Solo nel 2019 i legislatori hanno raggiunto un accordo per riavviare tali finanziamenti dopo un congelamento di 20 anni.

"La ripresa di un finanziamento anche minimo è un gesto simbolico - per essere sicuri nella giusta direzione, ma al momento non abbastanza per pensare che porterà a risultati che ridurranno sostanzialmente le morti o le ferite", ha spiegato Ayres.

Esperti della Law School e dell'Università di Yale si sono già riuniti per studiare una questione nazionale attraverso una lente interdisciplinare. Nel 2018, il Centro Solomon - guidato dal professor Gluck e dalla professoressa di diritto Lafayette S. Foster Kate Stith - ha adottato un modello curricolare simile e ha prodotto un numero di JLME sulla crisi degli oppioidi a seguito di un importante seminario che ha convocato esperti da tutta l'Università.

In entrambi i numeri speciali, le collaborazioni hanno prodotto una borsa di studio all'avanguardia, fornendo un'esperienza di apprendimento innovativa per gli studenti.

"Questa classe ha dimostrato che la Law School è impegnata a ridurre la violenza delle armi e a garantire che gli studenti abbiano l'opportunità di conoscere la legge e la politica delle armi in America e, in definitiva, contribuire a plasmare un futuro migliore e più sicuro", ha detto Erica Turret '20, che è cresciuta a Parkland, in Florida, e ha frequentato la Marjory Stoneman Douglas High School dove nel 2018 si è verificata una tragica sparatoria scolastica.

"Questa è un'opportunità così speciale di produrre borse di studio su una questione nazionale urgente e di scrivere al fianco dei principali esperti del settore", ha aggiunto Turret. "È stata la fine perfetta del mio tempo nella scuola di legge e un'esperienza che non dimenticherò mai".

Sam Kuhn '21 ha lavorato con il professor Meares su un articolo che studia le famiglie di coloro che sono stati uccisi o gravemente feriti dalla violenza delle armi. Ha detto che l'esperienza è stata energizzante per chi è appassionato nel trovare soluzioni al problema.

"Questa classe rappresenta una potente opportunità per comprendere la portata del problema della violenza delle armi da fuoco in America, contribuire ad alcune ricerche all'intersezione tra diritto e salute pubblica, e stimolare un gruppo di studenti di legge e professori intorno a questo problema all'inizio di quella che si spera sarà la nostra lunga e attiva carriera cercando di mitigare il danno sociale", ha detto Kuhn.

Con la pubblicazione di questo numero speciale di JLME, gli studiosi e gli esperti coinvolti sperano di spiegare come la complessa natura dell'epidemia di violenza da armi da fuoco non avrà mai una soluzione semplice, ma richiede un crescente corpo di lavoro attraverso le discipline per arginare la marea di morti e feriti in questo paese.

"È imperativo che ci impegniamo con una rete diversificata di esperti, studiosi e attivisti per interrogare la vera natura del problema delle armi da fuoco in America", ha detto Meares. "Alla fine, abbiamo dato la priorità agli argomenti di ricerca e di carta che abbiamo ritenuto più importanti per i prossimi passi - come la scienza e la teoria, il che significa migliori dati per capire il problema, e un focus sugli interventi guidati dalla comunità che stanno già accadendo e sappiamo che funzionano".

Usando questo approccio interdisciplinare e guidato dai dati, gli autori sperano che seguiranno cambiamenti politici pratici e concreti e che una nuova generazione di studenti si impegnerà a far parte del processo.

"Speriamo di insegnare agli studenti e a noi stessi pensando profondamente all'argomento", ha detto Ayres. "E spero che gli articoli pubblicati forniscano prove e analisi utili ai politici e agli studiosi che lavorano su questo importante argomento".

Il numero di JLME è stato sostenuto anche grazie al generoso sostegno del Fondo Oscar M. Ruebhausen della Yale Law School.