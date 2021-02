McDonald's perde ricavi ma vede luce sotto gli archi

McDonald’s ha riportato giovedì dei guadagni trimestrali che erano inferiori alle aspettative, ma…vede una luce alla fine degli archi dorati. L'Europa è stata paralizzata ancora una volta da un'altra ondata di blocchi lo scorso trimestre, e McDonald's ha sentito l'impatto: ha venduto meno Big Macs e McFlurries, e ha speso di più per le attrezzature di sicurezza e la commercializzazione come un go-to a domicilio. Questa doppietta ha danneggiato le sue entrate e i suoi profitti, che sono arrivati al di sotto delle previsioni degli analisti.

Ma ci sono state notizie migliori sul territorio nazionale: le vendite dell'azienda negli Stati Uniti sono salite al 5,5% dal 4,6% del trimestre precedente. Questo potrebbe avere qualcosa a che fare con il fatto che ha più drive-throughs che in Europa, rendendo molto più facile mantenere le regole di distanziamento sociale. Anche le sue spinte promozionali sembrano funzionare, con i preferiti di lunga data e i nuovi piaceri della folla che vendono come il pane.

In generale i drive-through non sono mai stati così belli. Le grandi catene come McDonald's e Starbucks - che ha riportato forti guadagni all'inizio della settimana - stanno facendo meglio del resto dell'industria della ristorazione. Questo potrebbe essere dovuto alle loro dimensioni: possono adattarsi alle linee guida di allontanamento sociale più facilmente dei loro rivali indipendenti, e offrono cibo economico e senza fronzoli in questi tempi economici difficili. E il futuro sembra luminoso: gli analisti ritengono che McDonalds dominerà l'industria della ristorazione anche quando la pandemia sarà passata.

Gli americani però non si sono limitati a mangiare nei fast food lo scorso trimestre: il più grande produttore di alcolici del mondo, Diageo, ha riportato un'impennata a sorpresa delle vendite nei sei mesi fino a gennaio rispetto all'anno precedente. Si è scoperto che gli americani hanno bevuto più tequila a casa di quanto gli europei non stiano bevendo nei bar. E questo è in linea con le tendenze più ampie del bere durante la pandemia: tutti scelgono gli alcolici rispetto alla birra e al vino durante la pandemia, e cercano di trasformare le notti in casa in... beh, notti fuori.